الرياضة - 07:16 - عاجل- جروس يعلن تشكيل الزمالك ضد سيراميكا في الدوري.. ومفاجآت بالجملة - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:16 - عاجل- جروس يعلن تشكيل الزمالك ضد سيراميكا في الدوري.. ومفاجآت بالجملة - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:16 - مشاهدة مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا بث مباشر اليوم في الدوري الممتاز - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:16 - مشاهدة مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا بث مباشر اليوم في الدوري الممتاز - أخبار كلمتك

الرئيس السيسي يؤكد لنجيب ميقاتي وحدة لبنان وسيادته وسلامة أراضيه - أخبار كلمتك

الرئيس السيسي يؤكد لنجيب ميقاتي وحدة لبنان وسيادته وسلامة أراضيه - أخبار كلمتك

جامعة القاهرة تحتفظ بصدارة التصنيف العربي للجامعات المصرية والعربية في 2024 - أخبار كلمتك

جامعة القاهرة تحتفظ بصدارة التصنيف العربي للجامعات المصرية والعربية في 2024 - أخبار كلمتك

الرئيس التركي يعرب عن تقديره للجهود المصرية في القضية الفلسطينية - أخبار كلمتك

الرئيس التركي يعرب عن تقديره للجهود المصرية في القضية الفلسطينية - أخبار كلمتك

وفد السودان باجتماع مجلس الوحدة الاقتصادية يشكرالرئيس السيسى وشعب مصرعلى مساندة السودان في أزمته - أخبار كلمتك

وفد السودان باجتماع مجلس الوحدة الاقتصادية يشكرالرئيس السيسى وشعب مصرعلى مساندة السودان في أزمته - أخبار كلمتك

وزير الإسكان يستقبل وفدا سعوديا لمناقشة عدد من الفرص الاستثمارية بمصر - أخبار كلمتك

وزير الإسكان يستقبل وفدا سعوديا لمناقشة عدد من الفرص الاستثمارية بمصر - أخبار كلمتك

أسعار الذهب في ختام تعاملات اليوم الخميس 19 - 12 - 2024 - أخبار كلمتك

أسعار الذهب في ختام تعاملات اليوم الخميس 19 - 12 - 2024 - أخبار كلمتك

طرح برومو فيلم أحمد مالك الجديد "6 أيام" (فيديو) - أخبار كلمتك

طرح برومو فيلم أحمد مالك الجديد "6 أيام" (فيديو) - أخبار كلمتك

وفاة والد الكاتب عمر طاهر - أخبار كلمتك

وفاة والد الكاتب عمر طاهر - أخبار كلمتك

الرئيسية عالم الفن والمشاهير

طرح برومو فيلم أحمد مالك الجديد "6 أيام" (فيديو) - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ

القاهرة - أماني محمد - الخميس 19 ديسمبر 2024 07:05 مساءً -  

طرحت الشركة المنتجة برومو فيلم “6 أيام” بطولة الفنان أحمد مالك، والذي يطرح في دور العرض السينمائي قريبا.

 

وظهر خلال البرومو بطلا الفيلم أحمد مالك، وآية سماحة، والعمل من إخراج كريم شعبان في أول تجربة سينمائية له.

 

تفاصيل فيلم 6 أيام

وتدور أحداث فيلم 6 أيام حول يوسف وعالية بعد سنوات من فراق فرضته عليهما ظروفًا قهرية وهما في المرحلة الثانوية، تجمع الصدفة بينهما مجددًا وقد اتخذ كل منهما مسارًا مختلفًا في حياته عن الآخر، فهل يشاء القدر لهما أن يستمرا سويًا أم لا؟ دراما رومانسية عن الحب والصداقة والحياة، تحاول الإجابة عن سؤال: هل تتغير المشاعر مع تغيرنا ونضجنا بمرور السنين؟

 

 

وفي سياق آخر يعمل أحمد مالك على التحضير لمسلسل جديد بعنوان "وِلعة ومفتاح" يجمعه بالفنان طه دسوقى للعرض فى شهر رمضان المقبل 2025، والمسلسل فكرة أحمد مالك وإخراج شادى عبد السلامة وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن المقرر البدء فى تصوير أول المشاهد خلال الأيام المقبلة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إخترنا لك

رسالة مؤثرة من أسرة نبيل الحلفاوي لجمهور الفنان الراحل - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق