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الرياضة - 08:36 - سعر الدولار اليوم الخميس 19 ديسمبر 2024 في البنوك - أخبار كلمتك

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الرياضة - 08:36 - سعر الدولار اليوم الخميس 19 ديسمبر 2024 في البنوك - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:36 - سعر الدولار اليوم الخميس 19 ديسمبر 2024 في البنوك - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 19 ديسمبر 2024 08:36 صباحاً - استقر سعر الدولار اليوم الخميس 19 ديسمبر 2024 في جميع البنوك العاملة بـ مصر، وبلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي نحو 50.81 جنيه للشراء، و50.91 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص سعر الدولار اليوم وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

سعر الدولار

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم، سجل نحو 50.82 جنيه للشراء، و50.92 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري اليوم، سجل نحو 50.80 جنيه للشراء، و50.90 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في بنك مصر

سعر الدولار في بنك مصر اليوم، سجل نحو 50.80 جنيه للشراء، و50.90 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي اليوم، سجل نحو 50.81 جنيه للشراء، و50.91 جنيه للبيع.

سعر الدولار

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سعر الدولار في بنك الإسكندرية اليوم، سجل نحو 50.82 جنيه للشراء، و50.92 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي اليوم، سجل نحو 50.86 جنيه للشراء، و50.95 جنيه للبيع.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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