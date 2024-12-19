شاهد بالصور .. اثار قصف الصاروخ اليمني على إس رائيل - أخبار كلمتك

شاهد بالصور .. اثار قصف الصاروخ اليمني على إس رائيل - أخبار كلمتك

في جريمة مروعة هزت صنعاء .. إحراق طفلة وتقييدها بالسلاسل من قبل هؤلاء( لا يصدق) - أخبار كلمتك

في جريمة مروعة هزت صنعاء .. إحراق طفلة وتقييدها بالسلاسل من قبل هؤلاء( لا يصدق) - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:55 - مسلسلات رمضان 2025.. بدء تصوير «شباب امرأة» في هذا الموعد - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:55 - مسلسلات رمضان 2025.. بدء تصوير «شباب امرأة» في هذا الموعد - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:55 - استشهاد 7 فلسطينيين في قصف الاحتلال الإسرائيلي وسط وجنوب قطاع غزة - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:55 - استشهاد 7 فلسطينيين في قصف الاحتلال الإسرائيلي وسط وجنوب قطاع غزة - أخبار كلمتك

رسالة مؤثرة من أسرة نبيل الحلفاوي لجمهور الفنان الراحل - أخبار كلمتك

رسالة مؤثرة من أسرة نبيل الحلفاوي لجمهور الفنان الراحل - أخبار كلمتك

ارتفاع تأخيرات القطارات على الوجه القبلي بسبب الإصلاحات - أخبار كلمتك

ارتفاع تأخيرات القطارات على الوجه القبلي بسبب الإصلاحات - أخبار كلمتك

وزير الصحة: توفير أحدث أجهزة الأشعة التشخيصية والتداخلية بالمبادرات الصحية - أخبار كلمتك

وزير الصحة: توفير أحدث أجهزة الأشعة التشخيصية والتداخلية بالمبادرات الصحية - أخبار كلمتك

جامعة حلوان تعلن أسماء الفائزين في مسابقة الإنشاد الديني - أخبار كلمتك

جامعة حلوان تعلن أسماء الفائزين في مسابقة الإنشاد الديني - أخبار كلمتك

برنامج عمل قمة منظمة الدول الثماني اليوم - أخبار كلمتك

برنامج عمل قمة منظمة الدول الثماني اليوم - أخبار كلمتك

أول تعليق من إيران على الهجمات الإسرائيلية ضد اليمن - أخبار كلمتك

أول تعليق من إيران على الهجمات الإسرائيلية ضد اليمن - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

التشكيل المتوقع للزمالك أمام سيراميكا كليوباترا - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
التشكيل المتوقع للزمالك أمام سيراميكا كليوباترا - أخبار كلمتك

التشكيل المتوقع للزمالك أمام سيراميكا كليوباترا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 19 ديسمبر 2024 09:35 صباحاً - يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره سيراميكا كليوباترا، مساء اليوم الخميس، على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من: 

حراسة المرمي: محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح وحسام عبد المجيد والونش وعمر جابر.

خط الوسط: دونجا وعبد الله السعيد وزيزو ومصطفي شلبي وميشالاك. 

خط الهجوم: سيف الجزيري. 

موعد مباراة الزمالك وسيراميكا والقنوات الناقلة 

ومن المقرر أن تقام مباراة الزمالك مع نظيره سيراميكا كليوباترا، في الثامنة مساء اليوم الخميس على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز. 

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا 

تنقل مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا عبر قنوات أون تايم سبورت.

جروس يقود الزمالك أمام سيراميكا 

ويقود الزمالك أمام سيراميكا، المدرب السويسري كريستيان جروس في الظهور الأول له مع القلعة البيضاء.

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك أعلن رسميًّا عن التعاقد مع  كريستيان جروس لتدريب الفريق، بعد الجلسة التي عقدها رئيس النادي مع المدير الفني يوم الأحد الماضي، وتم خلالها الاتفاق على كافة تفاصيل التعاقد.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

الرياضة - 09:36 - النائب العام يؤكد اهتمام مصر بتعزيز التعاون القضائي الدولي - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق