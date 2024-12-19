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الرياضة - 01:38 - ارتفاع مفاجئ يضرب سعر الذهب اليوم الخميس 19 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 01:38 - ارتفاع مفاجئ يضرب سعر الذهب اليوم الخميس 19 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:38 - ارتفاع مفاجئ يضرب سعر الذهب اليوم الخميس 19 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 19 ديسمبر 2024 01:38 مساءً - ارتفع سعر الذهب الآن في مصر، حيث زاد بقيمة 20 جنيهاً في سعر الذهب عيار 21، وفقاً لآخر تحديث لـ أسعار الذهب في سوق الصاغة اليوم الخميس 19 ديسمبر 2024.

سعر الذهب الآن

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص سعر الذهب في مصر وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

سعر الذهب الآن في مصر

سعر الذهب عيار 24

- سعر الذهب عيار 24، بلغ نحو 4297.25 جنيه للبيع، و4274.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

- سعر الذهب عيار 22، سجل نحو 3939 جنيها للبيع، و3918 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21

- سعر الذهب عيار 21، وصل نحو 3760 جنيها للبيع، و3740 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب
سعر الذهب

سعر الذهب عيار 18

- سعر الذهب عيار 18، سجل نحو 3222.75 جنيه للبيع، و3205.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

- سعر الذهب عيار 14، بلغ نحو 2506.75 جنيها للبيع، و2493.25 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 12

- سعر الذهب عيار 12، وصل نحو 2148.5 جنيه للبيع، و2137.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب
سعر الذهب

سعر الذهب عيار 9

- سعر الذهب عيار 9، سجل نحو 1611.5 جنيه للبيع، و1602.75 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

- سعر الجنيه الذهب، وصل نحو 30080 جنيها للبيع، و29920 جنيها للشراء.

سعر أونصة الذهب

- سعر أونصة الذهب، بلغ نحو 2621.49 دولار للبيع، و2621.22 دولار للشراء.

سعر الذهب

سعر الذهب في مصر

يذكر أن أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، تختلف من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن “31.1 جرام” كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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