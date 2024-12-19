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الرئيس السيسي: مصر تدعم كل جهد يسهم في إتمام العملية السياسية بسوريا - أخبار كلمتك

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الرئيس السيسي: مصر تدعم كل جهد يسهم في إتمام العملية السياسية بسوريا - أخبار كلمتك

الرئيس السيسي: مصر تدعم كل جهد يسهم في إتمام العملية السياسية بسوريا - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 19 ديسمبر 2024 03:46 مساءً - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: إن سوريا تشهد انتهاكات صارخة لسيادتها على خلفية استيلاء إسرائيل على مزيد من أراضيها واعلانها من طرف واحد إلغاء اتفاق فض الاشتباك 1974.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته بالجلسة الخاصة بالأوضاع في فلسطين ولبنان، على هامش قمة الدول الثمانى النامية المنعقدة فى العاصمة الإدارية الجديدة، أن مصر تؤكد دعمها لكل جهد يسهم في إتمام العملية السياسية الشاملة في سوريا.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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