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اليوم، انطلاق القمة الحادية عشرة لمنظمة الدول الثماني بالقاهرة - أخبار كلمتك

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اليوم، انطلاق القمة الحادية عشرة لمنظمة الدول الثماني بالقاهرة - أخبار كلمتك

اليوم، انطلاق القمة الحادية عشرة لمنظمة الدول الثماني بالقاهرة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 19 ديسمبر 2024 06:55 صباحاً - تستضيف القاهرة اليوم الخميس  قمة منظمة الدول الثماني الإسلامية للتعاون الاقتصادي D8 في نسختها الحادية عشرة التي ستناقش سبل مواجهة المتغيرات العالمية الاقتصادية والسياسية المتلاحقة.

وتترأس مصر النسخة الحالية من القمة حيث تولت رئاسة المجموعة فى مايو الماضى وتستمر في قيادة أعمالها حتى نهاية العام المقبل.

ومن المقرر أن تعقد القمة على المستوى الرئاسي حيث يحضر رؤساء الدول الأعضاء الـ8 بما فيها مصر وهي: تركيا، وبنجلاديش، وإيران، وإندونيسيا، وماليزيا، ونيجيريا، وباكستان.


كما تعقد عدة قمم ولقاءات ثنائية على هامش انعقاد قمة منظمة الدول الثماني الإسلامية فى القاهرة سواء على مستوى الرؤساء أو الوفود المشاركة في المؤتمر.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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