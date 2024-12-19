ارتفاع تأخيرات القطارات على الوجه القبلي بسبب الإصلاحات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 19 ديسمبر 2024 09:49 صباحاً - تلقت الهيئة القومية للسكك الحديدية تقرير توقعات الأرصاد لطقس اليوم الخميس، والذى جاء به توقعات بموجة طقس غير مستقرة على عدد من الأنحاء خلال الساعات القادمة مع وجود شبورة كثيفة تعوق حركة القطارات.

واعتذرت الهيئة القومية للسكك الحديد، لركاب القطارات بسبب التأخيرات المتوقعة للقطارات وخاصة على خطوط بورسعيد وخطوط الصعيد، والناتجة بسبب حالة الطقس وأعمال الصيانة لبعض القطاعات.

وارتفعت تأخيرات القطارات، صباح اليوم، وبلغ متوسط مستوى التأخيرات 50 دقيقة، وذلك بسبب اضطراب حالة الطقس مع استمرار تخفيض السرعة صباحًا، فى مداخل القرى، بينما كانت خطوط بورسعيد الأعلى فى تأخيرات القطارات اليوم بـ 95 دقيقة.

متابعة التشغيل داخل الهيئة القومية لسكك حديد مصر

وتابع رئيس الهيئة القومية للسكك الحديد إجراءات التشغيل على كافة الخطوط على مدار الساعة، لضمان تنفيذ جميع تعليمات التشغيل الخاصة بجهاز التحكم “إي تي سي”، والالتزام بالسرعات المقررة وفحص القطارات قبل التحرك من المحطات.

وجاءت التأخيرات كالتالي:

أولًا: خط القاهرة / الإسكندرية

متوسط تأخيرات القطارات 30 دقيقة

ثانيًا: خط القاهرة / السد العالي

متوسط تأخيرات القطارات كالآتي:

القاهرة / أسيوط 60 دقيقة

أسيوط / أسوان 50دقيقة

ثالثًا: خط بنها / بورسعيد

متوسط تأخيرات القطارات 95 دقيقة

رابعًا: خط طنطا / المنصورة / دمياط

متوسط تأخيرات القطارات 40 دقيقة

متوسط تأخيرات القطارات 35 دقيقة.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.