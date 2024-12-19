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ارتفاع تأخيرات القطارات على الوجه القبلي بسبب الإصلاحات - أخبار كلمتك

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ارتفاع تأخيرات القطارات على الوجه القبلي بسبب الإصلاحات - أخبار كلمتك

ارتفاع تأخيرات القطارات على الوجه القبلي بسبب الإصلاحات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 19 ديسمبر 2024 09:49 صباحاً -  تلقت  الهيئة القومية للسكك الحديدية تقرير توقعات الأرصاد لطقس اليوم الخميس، والذى جاء به توقعات بموجة طقس غير مستقرة على عدد من الأنحاء خلال الساعات القادمة مع وجود شبورة كثيفة تعوق حركة القطارات.

واعتذرت الهيئة القومية للسكك الحديد، لركاب القطارات بسبب التأخيرات المتوقعة للقطارات وخاصة على خطوط بورسعيد وخطوط الصعيد، والناتجة بسبب حالة الطقس وأعمال الصيانة لبعض القطاعات.

وارتفعت تأخيرات  القطارات، صباح اليوم، وبلغ متوسط مستوى التأخيرات 50 دقيقة، وذلك بسبب اضطراب حالة الطقس مع استمرار تخفيض السرعة صباحًا، فى مداخل القرى، بينما كانت خطوط بورسعيد الأعلى فى تأخيرات القطارات اليوم بـ 95 دقيقة.

 

متابعة التشغيل داخل الهيئة القومية لسكك حديد مصر

 وتابع رئيس الهيئة القومية للسكك الحديد إجراءات التشغيل على كافة الخطوط على مدار الساعة، لضمان تنفيذ جميع تعليمات التشغيل الخاصة بجهاز التحكم “إي تي سي”، والالتزام بالسرعات المقررة وفحص القطارات قبل التحرك من المحطات.

 

وجاءت التأخيرات كالتالي:       

أولًا: خط القاهرة / الإسكندرية 

متوسط تأخيرات القطارات 30 دقيقة

 

ثانيًا: خط القاهرة / السد العالي 

متوسط تأخيرات القطارات كالآتي: 

القاهرة / أسيوط 60 دقيقة 

أسيوط / أسوان 50دقيقة

 

ثالثًا: خط  بنها / بورسعيد

متوسط تأخيرات القطارات 95 دقيقة

 

رابعًا: خط  طنطا / المنصورة / دمياط 

متوسط تأخيرات القطارات 40 دقيقة

متوسط تأخيرات القطارات 35 دقيقة.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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