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رؤساء مصر وتركيا وإيران وفلسطين وبنجلاديش وإندونيسيا وباكستان يشاركون في قمة الدول الثماني - أخبار كلمتك

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رؤساء مصر وتركيا وإيران وفلسطين وبنجلاديش وإندونيسيا وباكستان يشاركون في قمة الدول الثماني - أخبار كلمتك

رؤساء مصر وتركيا وإيران وفلسطين وبنجلاديش وإندونيسيا وباكستان يشاركون في قمة الدول الثماني - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 19 ديسمبر 2024 09:30 صباحاً - وصل كلًّا من رئيس وزراء باكستان محمد شهباز شريف والرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس حكومة بنجلاديش الانتقالية محمد يونس، ومسعود بزشكيان رئيس إيران، ورئيس جمهورية إندونيسيا برابوو سوبيانتو إلى القاهرة للمشاركة في أعمال قمة منظمة الدول الثماني الإسلامية للتعاون الاقتصادي

كما أعلنت الرئاسة التركية أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيجري زيارة إلى مصر اليوم الخميس 19 ديسمبر 2024 وذلك لحضور اجتماع القمة الحادية عشر لمنظمة الدول الثماني النامية

وتستضيف القاهرة اليوم الخميس قمة منظمة الدول الثماني الإسلامية للتعاون الاقتصادي D8 فى نسختها الحادية عشرة التى تناقش سبل مواجهة المتغيرات العالمية الاقتصادية والسياسية المتلاحقة

وتترأس مصر النسخة الحالية من القمة حيث تولت رئاسة المجموعة في مايو الماضى وتستمر فى قيادة أعمالها حتى نهاية العام المقبل.

ومن المقرر أن تعقد القمة على المستوى الرئاسى حيث يحضر رؤساء الدول الأعضاء الـ8 بما فيها مصر وهي: تركيا، وبنجلاديش، وإيران، وإندونيسيا، وماليزيا، ونيجيريا، وباكستان.

ومن المتوقع أن تعقد عدة قمم ولقاءات ثنائية على هامش انعقاد قمة منظمة الدول الثماني الإسلامية في القاهرة سواء على مستوى الرؤساء أو الوفود المشاركة في المؤتمر.

 

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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