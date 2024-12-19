ظهر مسوول بارز عقب توقيفه واحالته للتحقيق بسبب نصف مليار ريال بعدن لاول مرة بجانب مدير صندوق صيانة الطرق بعدن.
واحال مدير عام الشؤون المالية الجديد بصندوق صيانة الطرق المهندس سعيد الحسيني مدير إدارة الحسابات عبدالرقيب احمد يحيى سنين عقب عدم تمكنه من تصفية مبلغ وقدره 513مليون ريال.وبحسب توجيه رسمي فقد قضى التوجيه بالتحقيق مع المدير المقال وكشف مصير هذه الأموال التي لم تتم عملية تصفيتها المالية.
وقضى القرار بتشكيل لجنة تحقيق مع سنين لمعرفة مصير هذه الأموال.
وظهر سنين بجانب الحسنيني ومع رئيس الصندوق معين الماس ظهر اليوم الخميس فيما يبدو بانه تم الصلح وديا بحسب مصادر دون معرفة اين ذهبت النصف مليار
عقب احالته للتحقيق بسبب نصف مليار.. ظهور مسؤول بجانب رئيس صندوق الطرق بعدن عقب صلح ودي دون معرفة مصير المبلغ - أخبار كلمتك
صنعاء - طارق احمد - الخميس 19 ديسمبر 2024 02:09 مساءً - كلمتك/خاص:
ظهر مسوول بارز عقب توقيفه واحالته للتحقيق بسبب نصف مليار ريال بعدن لاول مرة بجانب مدير صندوق صيانة الطرق بعدن.
ظهر مسوول بارز عقب توقيفه واحالته للتحقيق بسبب نصف مليار ريال بعدن لاول مرة بجانب مدير صندوق صيانة الطرق بعدن.
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