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الأرصاد يتوقع أجواء باردة إلى شديدة البرودة - أخبار كلمتك

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الأرصاد يتوقع أجواء باردة إلى شديدة البرودة - أخبار كلمتك

الأرصاد يتوقع أجواء باردة إلى شديدة البرودة - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 19 ديسمبر 2024 01:13 مساءً - كلمتك/ خاص

توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر، أجواء باردة إلى شديدة البرودة في عدد من المحافظات خلال الـ 24 ساعة القادمة.

ووفق النشرة الجوية الصادرة عن المركز، من المتوقع أجواء شديدة البرودة خلال الليل والصباح الباكر في محافظات البيضاء، ذمار، صنعاء، عمران وصعدة مع إمكانية تشكل الصقيع (الضريب) على أجزاء منها.

بينما تكون الأجواء شديدة البرودة نسبياً في مرتفعات محافظات إب، الضالع، لحج، أبين، ومرتفعات وصحارى محافظات المهرة، حضرموت، شبوة، مأرب والجوف.

وأشارت إلى الأجواء قد تكون باردة في مرتفعات حجة، المحويت، ريمة وتعز.
وأوضح المركز أن أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح اليوم جاءت على النحو الآتي: رصابة ـ ذمار: -3.8، ذي ناعم ـ البيضاء: -2.2، عمران: -0.6، صنعاء: 0.2، سيئون: 5.3، إب: 5.6، الجوف: 6.9، عتق: 7.4، المحويت: 8.2، الضالع: 8.9 ، حجة: 9.0، تعز:10.0 درجات مئوية .

ودعا المركز المواطنين خاصةً كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر، إلى أخذ التدابير اللازمة للوقاية من الطقس البارد والشديد البرودة.

وحث المزارعين على أخذ الاحتياطات اللازمة وإتباع الارشادات لحماية محاصيلهم الزراعية وكذلك رعاة المواشي ومربى النحل والدواجن حفاظا عليها من آثار البرودة الشديدة.

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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