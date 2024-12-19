تحديث مسائي لأسعار المشتقات النفطية مساء اليوم - أخبار كلمتك

سجلت أسعار المشتقات النفطية في عدد من المدن ارتفاعاً ملحوظاً، حيث تفاوتت الأسعار بين المناطق نتيجة للاختلاف في نوعية المشتقات وطرق الاستيراد.
أسعار المشتقات النفطية - الخميس - 19 ديسمبر 2024
#صنعاء
- البنزين (مستورد) = 9,500 ريال (20 لتر)
- الديزل (مستورد) = 9,500 ريال (20 لتر)
#عدن
- البنزين (مستورد) = 29,000 ريال (20 لتر)
- الديزل (مستورد) = 30,000 ريال (20 لتر)
#مأرب
- البنزين (محلي) = 8,000 ريال (20 لتر)
- الديزل (تجاري) = 26,000 ريال (20 لتر)
#تعز
- البنزين (حكومي) = 26,500 ريال (20 لتر)
- البنزين (مستورد) = 28,000 ريال (20 لتر)
- الديزل (مستورد) = 30,000 ريال (20 لتر)
#حضرموت
#المكلا
- البنزين (مستورد) = 28,000 ريال (20 لتر)
- الديزل (تجاري) = 29,000 ريال (20 لتر)
#سيئون
- البنزين (مستورد) = 26,800 ريال (20 لتر)
- الديزل (تجاري) = 29,000 ريال (20 لتر)
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