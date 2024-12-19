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تحديث مسائي لأسعار المشتقات النفطية مساء اليوم - أخبار كلمتك

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تحديث مسائي لأسعار المشتقات النفطية مساء اليوم - أخبار كلمتك

تحديث مسائي لأسعار المشتقات النفطية مساء اليوم - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 19 ديسمبر 2024 06:17 مساءً - كلمتك/خاص

سجلت أسعار المشتقات النفطية في عدد من المدن ارتفاعاً ملحوظاً، حيث تفاوتت الأسعار بين المناطق نتيجة للاختلاف في نوعية المشتقات وطرق الاستيراد.

أسعار المشتقات النفطية - الخميس - 19 ديسمبر 2024

#صنعاء
- البنزين (مستورد) = 9,500 ريال (20 لتر)
- الديزل (مستورد) = 9,500 ريال (20 لتر)

#عدن
- البنزين (مستورد) = 29,000 ريال (20 لتر)       
- الديزل (مستورد) = 30,000 ريال (20 لتر)        

#مأرب
- البنزين (محلي) = 8,000 ريال (20 لتر)
- الديزل (تجاري) = 26,000 ريال (20 لتر)

#تعز
- البنزين (حكومي) = 26,500 ريال (20 لتر) 
- البنزين (مستورد) = 28,000 ريال (20 لتر) 
- الديزل (مستورد) = 30,000 ريال (20 لتر)    

#حضرموت
#المكلا
- البنزين (مستورد) = 28,000 ريال (20 لتر)       
- الديزل (تجاري) = 29,000 ريال (20 لتر)

#سيئون
- البنزين (مستورد) = 26,800 ريال (20 لتر)    
- الديزل (تجاري) = 29,000 ريال (20 لتر)

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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