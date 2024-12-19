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ظهور جديد لعيدروس الزبيدي برفقة هؤلاء - أخبار كلمتك

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ظهور جديد لعيدروس الزبيدي برفقة هؤلاء - أخبار كلمتك

ظهور جديد لعيدروس الزبيدي برفقة هؤلاء - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 19 ديسمبر 2024 06:00 مساءً - كلمتك/خاص

قال عيدروس الزُبيدي، عضو مجلس القيادة الرئاسي، أنه التقى مساء اليوم بسفيرة المملكة المتحدة لدى اليمن، "عبدة شريف"، حيث ناقشا سبل تعزيز الجهود المشتركة وتنسيق المواقف لإعادة الاستقرار إلى اليمن والمنطقة.

وأشار الزُبيدي إلى أهمية تكثيف التعاون لمواجهة التهديدات الحوثية المستمرة في ممرات الملاحة الدولية، مشدداً على ضرورة حماية أمن المنطقة البحرية.

كما عبّر عن تطلعه لدور المملكة المتحدة في حشد الدعم الإنساني لدعم جهود مجلس القيادة الرئاسي في معالجة الأزمة الاقتصادية، وتحسين تقديم الخدمات الأساسية للشعب اليمني، وفي مقدمتها توفير الغذاء، الدواء، والكهرباء.

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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