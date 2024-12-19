ظهور جديد لعيدروس الزبيدي برفقة هؤلاء - أخبار كلمتك

قال عيدروس الزُبيدي، عضو مجلس القيادة الرئاسي، أنه التقى مساء اليوم بسفيرة المملكة المتحدة لدى اليمن، "عبدة شريف"، حيث ناقشا سبل تعزيز الجهود المشتركة وتنسيق المواقف لإعادة الاستقرار إلى اليمن والمنطقة.

وأشار الزُبيدي إلى أهمية تكثيف التعاون لمواجهة التهديدات الحوثية المستمرة في ممرات الملاحة الدولية، مشدداً على ضرورة حماية أمن المنطقة البحرية.

كما عبّر عن تطلعه لدور المملكة المتحدة في حشد الدعم الإنساني لدعم جهود مجلس القيادة الرئاسي في معالجة الأزمة الاقتصادية، وتحسين تقديم الخدمات الأساسية للشعب اليمني، وفي مقدمتها توفير الغذاء، الدواء، والكهرباء.