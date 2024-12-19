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زعيم الحوثيين يدلي بتصريح هام ويؤكد هذا الامر - أخبار كلمتك

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زعيم الحوثيين يدلي بتصريح هام ويؤكد هذا الامر - أخبار كلمتك

زعيم الحوثيين يدلي بتصريح هام ويؤكد هذا الامر - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 19 ديسمبر 2024 07:17 مساءً - كلمتك/

في كلمة له بمناسبة مستجدات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، أدلى زعيم الحوثيين عبدالملك بدرالدين الحوثي بتصريحات حول آخر التطورات الإقليمية والدولية، مشددًا على استمرار الهجوم الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني بغطاء أمريكي، ومؤكدًا أن الوضع في غزة يشهد إبادة جماعية مستمرة منذ 440 يومًا.

وأشار الحوثي إلى أن الدول الغربية زودت الاحتلال الإسرائيلي بكل وسائل القتل، مشددًا على أن الجيش الصهيوني من جنود ومجندات يتنافسون على قتل الفلسطينيين في قطاع غزة. كما أكد على أن التجويع في القطاع مستمر، وأن العدو الإسرائيلي يعمد إلى تحريك عصابات إجرامية لنهب المساعدات الإنسانية المحدودة التي تدخل إلى غزة.

وأضاف الحوثي أن العدو يواصل استهداف القائمين على تنظيم وتأمين المساعدات، ما أسفر عن استشهاد نحو 700 شخص في هذا السياق. كما تحدث عن المشهد في جباليا، حيث استمر الهجوم الصهيوني المدروس والمتعمد لتدمير مقومات الحياة في القطاع.

على صعيد آخر، أشار الحوثي إلى استمرار الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، مؤكدًا أن السلطة الفلسطينية لا تتخذ أي إجراءات لحماية الشعب الفلسطيني من هذه الاعتداءات، واتهم السلطة بالاعتداء على المقاومين في جنين، مؤكدًا أن هذا يعتبر "خطأ جسيمًا وخيانة".

وتطرق الحوثي إلى التطورات في لبنان وسوريا، حيث أشار إلى أن العدوان الإسرائيلي مستمر على لبنان رغم الاتفاقات السابقة، واتهم إسرائيل بعدم الوفاء بالتزاماتها. كما تحدث عن التوغل الإسرائيلي في سوريا، مشيرًا إلى أن الكيان الإسرائيلي يسعى للتوسع في مناطق الجنوب السوري وشمال الأردن، مستغلًا الوضع الراهن.

وفيما يتعلق بسوريا، أكد الحوثي أن إسرائيل تواصل تدمير القدرات العسكرية السورية، واصفًا ذلك بـ "العدوان الإجرامي" و"الاستباحة للسيادة السورية". وأضاف أن بعض المشاهد المصورة لتدمير القدرات العسكرية السورية أثارت الدهشة، مشيرًا إلى أن هذا يمثل استهانة واضحة بالقدرات العسكرية لسوريا.

وفي ختام كلمته، أكد الحوثي أن العدو الإسرائيلي يهدف إلى استغلال الفرص والتوسع في المنطقة، مشيرًا إلى أن استمرار العدوان الإسرائيلي لا يقتصر على سوريا ولبنان بل يسعى لتمديد استباحته لتشمل باقي البلدان.

هبه الوهالي

الكاتب

هبه الوهالي

أعمل كقائد فريق في الخليج 24، مع إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. عملت من قبل مع الخليج 24 كمديرة قسم أخبار الخليج وكاتبة ومحررة للمقالات والأخبار العالمية والعربية. أحمل شهادة البكالوريوس في الصحافة وعلم الاجتماع من جامعة بيرزيت - فلسطين. ولي خبرة طويلة في إعداد وتحرير المحتوى والمضامين وإنتاج المقالات والأخبار للعديد من المواقع الإلكترونية والإذاعات المحلية، كما لدي خبرة ومعرفة غنية في مجال العلاقات العامة والإعلام وتنسيق المشاريع وإدارتها.

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