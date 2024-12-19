مسؤول حكومي ينتقد الحوثيين ويحذر من الاستمرار في هذا الامر - أخبار كلمتك

انتقد مدير مكتب الأمين العام لمجلس الوزراء، صالح الحكمي، الهجمات الصاروخية التي أعلنت جماعة الحوثي تنفيذها على أهداف في إسرائيل، واصفاً إياها بـ"المفرقعات" التي لم تحقق أي أهداف عسكرية تذكر.

وقال ان "الحوثي يطلق مفرقعات على إسرائيل لم تصب هدفاً ولم تقتل حتى حشرة، ثم عندما يتلقى الرد القاسي الذي يطال مقدرات البلد وبنيته التحتية، يخرج يصيح كالنائحة المستأجرة".

وأشار إلى أن مثل هذه الهجمات لا تعكس عروبة أو دفاعاً حقيقياً عن فلسطين وغزة، بل تهدف، وفقاً له، إلى كسب تأييد شعبوي فقط، معتبراً أن الحوثيين يستخدمون هذه العمليات كذريعة لاستمرار حربهم التدميرية على اليمن أرضاً وإنساناً.

وأضاف "لا يهم الحوثيين إذا دمرت إسرائيل ما تبقى من مقدرات البلد التي لم يدمرها بنفسه. على الشعب اليمني أن يدرك الحقيقة ويعي حجم الكارثة التي تُدفع إليها البلاد".