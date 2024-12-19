الرياضة - 07:16 - عاجل- جروس يعلن تشكيل الزمالك ضد سيراميكا في الدوري.. ومفاجآت بالجملة - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:16 - عاجل- جروس يعلن تشكيل الزمالك ضد سيراميكا في الدوري.. ومفاجآت بالجملة - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:16 - مشاهدة مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا بث مباشر اليوم في الدوري الممتاز - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:16 - مشاهدة مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا بث مباشر اليوم في الدوري الممتاز - أخبار كلمتك

الرئيس السيسي يؤكد لنجيب ميقاتي وحدة لبنان وسيادته وسلامة أراضيه - أخبار كلمتك

الرئيس السيسي يؤكد لنجيب ميقاتي وحدة لبنان وسيادته وسلامة أراضيه - أخبار كلمتك

جامعة القاهرة تحتفظ بصدارة التصنيف العربي للجامعات المصرية والعربية في 2024 - أخبار كلمتك

جامعة القاهرة تحتفظ بصدارة التصنيف العربي للجامعات المصرية والعربية في 2024 - أخبار كلمتك

الرئيس التركي يعرب عن تقديره للجهود المصرية في القضية الفلسطينية - أخبار كلمتك

الرئيس التركي يعرب عن تقديره للجهود المصرية في القضية الفلسطينية - أخبار كلمتك

وفد السودان باجتماع مجلس الوحدة الاقتصادية يشكرالرئيس السيسى وشعب مصرعلى مساندة السودان في أزمته - أخبار كلمتك

وفد السودان باجتماع مجلس الوحدة الاقتصادية يشكرالرئيس السيسى وشعب مصرعلى مساندة السودان في أزمته - أخبار كلمتك

وزير الإسكان يستقبل وفدا سعوديا لمناقشة عدد من الفرص الاستثمارية بمصر - أخبار كلمتك

وزير الإسكان يستقبل وفدا سعوديا لمناقشة عدد من الفرص الاستثمارية بمصر - أخبار كلمتك

أسعار الذهب في ختام تعاملات اليوم الخميس 19 - 12 - 2024 - أخبار كلمتك

أسعار الذهب في ختام تعاملات اليوم الخميس 19 - 12 - 2024 - أخبار كلمتك

طرح برومو فيلم أحمد مالك الجديد "6 أيام" (فيديو) - أخبار كلمتك

طرح برومو فيلم أحمد مالك الجديد "6 أيام" (فيديو) - أخبار كلمتك

وفاة والد الكاتب عمر طاهر - أخبار كلمتك

وفاة والد الكاتب عمر طاهر - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار اليمن

مسؤول حكومي ينتقد الحوثيين ويحذر من الاستمرار في هذا الامر - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
مسؤول حكومي ينتقد الحوثيين ويحذر من الاستمرار في هذا الامر - أخبار كلمتك

مسؤول حكومي ينتقد الحوثيين ويحذر من الاستمرار في هذا الامر - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 19 ديسمبر 2024 06:17 مساءً - كلمتك/خاص

انتقد مدير مكتب الأمين العام لمجلس الوزراء، صالح الحكمي، الهجمات الصاروخية التي أعلنت جماعة الحوثي تنفيذها على أهداف في إسرائيل، واصفاً إياها بـ"المفرقعات" التي لم تحقق أي أهداف عسكرية تذكر.

وقال ان "الحوثي يطلق مفرقعات على إسرائيل لم تصب هدفاً ولم تقتل حتى حشرة، ثم عندما يتلقى الرد القاسي الذي يطال مقدرات البلد وبنيته التحتية، يخرج يصيح كالنائحة المستأجرة".

وأشار إلى أن مثل هذه الهجمات لا تعكس عروبة أو دفاعاً حقيقياً عن فلسطين وغزة، بل تهدف، وفقاً له، إلى كسب تأييد شعبوي فقط، معتبراً أن الحوثيين يستخدمون هذه العمليات كذريعة لاستمرار حربهم التدميرية على اليمن أرضاً وإنساناً.

وأضاف "لا يهم الحوثيين إذا دمرت إسرائيل ما تبقى من مقدرات البلد التي لم يدمرها بنفسه. على الشعب اليمني أن يدرك الحقيقة ويعي حجم الكارثة التي تُدفع إليها البلاد".

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

إخترنا لك

عاجل : إسرائيل تستهدف محافظة يمنية جديدة عقب استهداف صنعاء - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق