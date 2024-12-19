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عاجل: الحوثيون يطلقون هذا الامر الخطير قبل قليل (فيديو) - أخبار كلمتك

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عاجل: الحوثيون يطلقون هذا الامر الخطير قبل قليل (فيديو) - أخبار كلمتك

عاجل: الحوثيون يطلقون هذا الامر الخطير قبل قليل (فيديو) - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 19 ديسمبر 2024 06:00 مساءً - كلمتك/خاص

بثت جماعة الحوثي، قبل قليل، مشاهد توثق لحظة إطلاق صاروخين فرط صوتيين من نوع "فلسطين 2"، مستهدفة هدفين عسكريين للعدو الصهيوني في مدينة يافا المحتلة.

وأظهرت المشاهد، التي بثها الإعلام الحربي التابع للجماعة، تفاصيل عملية الإطلاق، التي وصفتها الجماعة بأنها "رد مشروع" على التصعيد الإسرائيلي في المنطقة.

https://x.com/i/status/1869772973428912480

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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