صدور احكام باعدام وحبس بحق اشخاص ارتكبوا هذا الامر - أخبار كلمتك

أصدرت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بحضرموت، أحكامًا بإعدام وسجن خمسة أشخاص بتهمة التخابر لصالح مليشيا الحوثي المصنفة على قائمة الإرهابية.

وقال إعلام النيابة العامة، إن منطوق الحكم قضى خلال جلسة للمحكمة أمس الاربعاء، بإعدام المتهم (ع ، ح ، ع ، ق) فار من وجه العدالة، ومعاقبة أربعة متهمين آخرين بالحبس لمدة ثلاث سنوات بعد إدانتهم بالاشتراك في عصابة مسلحة تتبع الحوثيين، والتخابر والسعي لدى دولة أجنبية، إلى جانب تهمة تهريب أسمدة للجماعة بغرض استخدامها في صناعة المتفجرات والعبوات الناسفة.

كما قضى منطوق الحكم بحرمان المدانين الأربعة المحكوم عليهم بالسجن (م، ح، س، ش) و( ل، م، م،م ) و( ع، ح، س، ش ) و( ح، م، ز، ش) من مزاولة مهنة الإتجار لمدة ثلاث سنوات تبدأ عقب انقضاء العقوبة بحقهم.