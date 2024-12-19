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صدور احكام باعدام وحبس بحق اشخاص ارتكبوا هذا الامر - أخبار كلمتك

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صدور احكام باعدام وحبس بحق اشخاص ارتكبوا هذا الامر - أخبار كلمتك

صدور احكام باعدام وحبس بحق اشخاص ارتكبوا هذا الامر - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 19 ديسمبر 2024 04:25 مساءً - كلمتك/خاص:

أصدرت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بحضرموت، أحكامًا بإعدام وسجن خمسة أشخاص بتهمة التخابر لصالح مليشيا الحوثي المصنفة على قائمة الإرهابية.

وقال إعلام النيابة العامة، إن منطوق الحكم قضى خلال جلسة للمحكمة أمس الاربعاء، بإعدام المتهم (ع ، ح ، ع ، ق) فار من وجه العدالة، ومعاقبة أربعة متهمين آخرين بالحبس لمدة ثلاث سنوات بعد إدانتهم بالاشتراك في عصابة مسلحة تتبع الحوثيين، والتخابر والسعي لدى دولة أجنبية، إلى جانب تهمة تهريب أسمدة للجماعة بغرض استخدامها في صناعة المتفجرات والعبوات الناسفة.
كما قضى منطوق الحكم بحرمان المدانين الأربعة المحكوم عليهم بالسجن (م، ح، س، ش) و( ل، م، م،م ) و( ع، ح، س، ش ) و( ح، م، ز، ش) من مزاولة مهنة الإتجار لمدة ثلاث سنوات تبدأ عقب انقضاء العقوبة بحقهم.

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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