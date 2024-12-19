الرياضة - 04:24 - رئيس وزراء باكستان: الدول التي التزمت الصمت أمام الانتهاكات الإسرائيلية تجاه غزة مشاركة في العدوان - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 19 ديسمبر 2024 04:24 مساءً - قدم رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، على عقد هذه الجلسة الخاصة بدعم فلسطين ولبنان.

وأضاف رئيس الوزراء الباكستاني، خلال كلمته في الجلسة الخاصة بدعم فلسطين ولبنان، على هامش قمة الدول الثماني النامية المنعقدة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن هناك تصعيد كبير للهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة والضفة الغربية وسوريا.

وتابع شهباز شريف: إن «العدوان الإسرائيلي خلف آلاف الضحايا من المدنيين الأبرياء بالمخالفة للقوانين الدولية».

مؤكدًا أن «الدول التي التزمت الصمت تجاه الانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة، مشاركة في العدوان».

وأشار رئيس الوزراء الباكستاني، إلى «إننا طالبنا بالالتزام بالقرارات الأممية المتعلقة بلبنان خاصة قرار مجلس الأمن رقم 1701، موضحًا أن «الجيش الإسرائيلي تعمد استهدف مقرات أونروا في قطاع غزة».

وقال شهباز شريف: «إسلام آباد تدعم كل الجهود المبذولة لإنقاذ المدنيين والأبرياء في فلسطين ولبنان».

واختتم رئيس الوزراء الباكستاني حديثه قائلاً: «العالم بأسره يجب أن يتعاون لوقف العدوان الإسرائيلي ومنع الكارثة الإنسانية في قطاع غزة».