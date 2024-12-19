كولر يمنح لاعبي الأهلي راحة من التدريبات الجماعية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 19 ديسمبر 2024 10:14 صباحاً - منح السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لاعبي الفريق راحة من التدريبات الجماعية، اليوم الخميس، في إطار البرنامج التدريبي الذي وضعه، استعدادا لمواجهة شباب بلوزداد بالجولة الثالثة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويعود الفريق في العاشرة صباح غد الجمعة لمواصلة تدريباته الجماعية بملاعب النادي بمدينة نصر، على أن يختتم الفريق تدريباته في السادسة مساء السبت على يدخل بعدها معسكرا مغلقا في أحد فنادق التجمع الخامس استعدادًا للقاء الأحد أمام شباب بلوزداد.

تفاصيل إصابة الشناوي

قال أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الإصابة التي تعرض لها الحارس محمد الشناوي في مران اليوم عبارة عن كدمة خفيفة بالكتف اليمنى، تسببت في بعض الآلام المؤقتة له، وأنها ستزول تدريجيًّا، وحالته مطمئنة.

إصابة الشناوي في مران الأهلي

وتعرض محمد الشناوي حارس مرمي النادي الأهلي لإصابة خلال مران الفريق أمس، استعدادًا لمواجهة شباب بلوزداد، في ثالث جولات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وسقط محمد الشناوي خلال إحدى الكرات على كتفه الذي سبق أن أجرى به عملية جراحية في وقت سابق، ليتألم بشكل كبير ولم يكمل المران، ومن المقرر أن يخضع الشناوي لأشعة لتحديد مدى الإصابة.

وتمثل إصابة الشناوي أزمة حقيقية خاصة في ظل عدم اكتمال شفاء مصطفي شوبير، الذي تعرض لإصابة بالعضلة الخلفية، ولم يبدأ المشاركة في التدريبات سوى في مران اليوم ولو بشكل تدريجي.

بيرسي تاو يواصل الغياب عن مران الأهلي

وغاب بيرسي تاو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الغياب عن مران النادي الأهلي الذي أقيم أمس استعدادا لمواجهة شباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا.

وواصل بيرسي تاو الغياب عن مران النادي الأهلي لليوم الثالث على التوالي.

كواليس مران الأهلي استعدادا لمباراة شباب بلوزداد

كما واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر، تدريباته الجماعية علي ملعب النادي بمدينة نصر صباح امس، وذلك استعدادًا لمواجهة شباب بلوزداد في ثالث جولات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة فنية للاعبين قبل انطلاق فقرات المران الجماعي.

وبدأ المران بجزء بدني، قبل تقسيم اللاعبين إلى مجموعات خلال تدريبات الكرة لتطبيق الجوانب الخططية.

وبدأ مصطفى شوبير المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق تدريجيا اليوم، وذلك في ختام برنامجه التأهيلي.

‎واختتم المدير الفني فقرات المران بجانب من تدريبات الكرة وتقسيمة مصغرة حرص خلالها على تنفيذ بعض الجمل الفنية.

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