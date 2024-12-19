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ديفيد كورنسويت ورايتشل بروسناهان في الإعلان الرسمي لفيلم SUPERMAN (صور) - أخبار كلمتك

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ديفيد كورنسويت ورايتشل بروسناهان في الإعلان الرسمي لفيلم SUPERMAN (صور) - أخبار كلمتك

ديفيد كورنسويت ورايتشل بروسناهان في الإعلان الرسمي لفيلم SUPERMAN (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 19 ديسمبر 2024 12:46 مساءً - Superman، تألق كلا من الممثل، ديفيد كورنسويت، ورايتشل بروسناهان، خلال تواجدهما، في حدث عرض الإعلان الرسمي لفيلم SUPERMAN، والمقرر إصداره رسميا خلال الساعات المقبلة.
وكشف بطلي الفيلم أن الإعلان الرسمي لفيلم SUPERMAN، ستبلغ مدته دقيقتين ونصف.

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وكشفت رئيس شركة DC، جيمس جان عن سبب إزالة كلمة "Legacy"، من عنوان فيلم "SUPERMAN" الجديد.

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وقال  جان في تصريحات صحفية: “فكرت أن العنوان قد يحمل شعورًا بالنظر إلى الوراء... وهذه ليست مسألة تتعلق بالنظر إلى الوراء، بل هي تتعلق بالنظر إلى المستقبل”.

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جيمس جان يكشف سبب تغير شكل بدلة SUPERMAN

 كشف جيمس جان رئيس شركة DC، للإنتاج السينمائي، سبب تغير بدلة سوبرمان الخاصة بـ هنري كافيل، في النسخة الجديد، التي يلعب بطولتها، ديفيد كورنسويت.

وأوضح جيمس جان في تصريحات صحفية، أن بدلة هنري كافيل، تعرضت للتمزق، أثناء اختبارات الشاشة لفيلم SUPERMAN، بنسخته الجديدة، فتم الاتفاق على استغلال تلك الفرصة وتغير شكل البدلة.

جيمس جان: ديفيد كورنسويت سيبهر الجمهور في Superman

 وعبر جيمس، عن انبهاره بالممثل  ديفيد كورنسويت، بعد رؤيته لقدرته التمثيلية في فيلم Superman الجديد.

وأكد جيمس جان، في تصريحات إعلامية، إن ديفيد كورنسويت، سيبهر الجمهور بدور سوبرمان، قائلا:"لا أعتقد أن أحدًا يفهم حقًا، مدى موهبة هذا الرجل الدرامية، والكوميدية، والجسدية، سيدهش الجميع تمامًا، بدوره كـ سوبرمان".

 فيلم Superman الجديد، سيعرض بتاريخ 11 يوليو ٢٠٢٥ في صالات السينما. 

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DC تعلن انتهاء تصوير فيلم Superman، وهذا موعد العرض بالسينمات

وأعلن المخرج جيمس جن، رئيس شركة DC، عن انتهاء تصوير الفيلم المنتظر،  Superman بشكل رسمي، عبر نشر صورة له بصحبة طاقم عمل الفيلم، علي صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي إكس، ومن المقرر عرض الفيلم في صالات السينما بتاريخ 11 يوليو 2025.

 

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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