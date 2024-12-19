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تعرف على إيرادات "الهنا اللي أنا فيه" أمس - أخبار كلمتك

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تعرف على إيرادات "الهنا اللي أنا فيه" أمس - أخبار كلمتك

تعرف على إيرادات "الهنا اللي أنا فيه" أمس - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 19 ديسمبر 2024 02:42 مساءً -  حقق فيلم الهنا اللي أنا فيه إيرادات أمس وصلت إلى مليون و29 ألف جنيه.

 

تفاصيل فيلم الهنا اللي أنا فيه 

 فيلم الهنا اللي أنا فيه يشارك في بطولته رفقة الفنان كريم محمود عبد العزيز كل من الفنانة دينا الشربيني وياسمين رئيس والفنانة مريم الجندي، وغيرهم. 

الفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج خالد مرعي، ويعد التعاون الأول بين كريم محمود عبد العزيز والسيناريست أيمن بهجت قمر وأيضا المخرج خالد مرعي. 

 

كريم محمود عبد العزيز

 وفي سياق آخر، يستعد الفنان كريم محمود عبد العزيز لتصوير الجزء الثالث من مسلسل “البيت بيتي” رفقة الفنان مصطفى خاطر، حيث حقق الجزأين الأول والثاني من الفيلم نجاحا كبيرا.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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