ليفربول يصارع ريال مدريد على التعاقد مع ريان شرقي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 19 ديسمبر 2024 04:58 مساءً - بدأ نادي ليفربول الإنجليزي في تسريع خطواته، لضم أحد النجوم في الدوري الفرنسي، والذي يسعى نادي ريال مدريد هو الآخر للتعاقد معه.

ليفربول يقدم مستوى رائعًا في الدوري الإنجليزي، حيث يتصدر جدول ترتيب البطولة برصيد 36 نقطة وله مباراة مؤجلة.

كما يتصدر الفريق أيضًا ترتيب مجموعات دوري أبطال أوروبا، وحسم صعوده إلى الدور المقبل، ويعمل الآن على تعزيز صفوفه.

ريان شرقي على رادار ليفربول وريال مدريد

وقد يوجه ليفربول ضربة إلى نادي ريال مدريد، الذي يسعى للتعاقد مع نجم أولمبيك ليون، ريان شرقي صاحب الأصول الجزائرية.

زين الدين زيدان مدرب الفريق الأسبق، حرص على التواصل مع فلورنتينيو بيريز رئيس النادي الملكي، وطلب منه ضم اللاعب فورًا، ودون إبطاء.

ولكن كشفت شبكة (DaveOCKOP) أن ليفربول يسعى إلى تعزيز فريقه في يناير من خلال ضم لاعب الوسط الفرنسي ريان شرقي.

ويقدم ريان شرقي، صاحب الـ21 عامًا، مستوى متميزًا هذا الموسم مع فريقه، حيث لعب حتى الآن 17 مباراة مع فريقه في كل البطولات، سجل خلالها 5 أهداف وقدم 7 تمريرات حاسمة.

ويرتبط شرقي بعقد مع أولمبيك ليون حتى يونيو 2026، ولكن يسعى ليفربول إلى ضم اللاعب في أقرب فرصة.

باريس سان جيرمان يدخل على خط مفوضات ريان شرقي

وكشفت الشبكة أن نادي باريس سان جيرمان دخل في منافسة قوية مع ليفربول لضم شرقي، إلا أن الكفة تميل للريدز؛ بسبب جدية المفاوضات.

وبسبب تلك الجدية، قد ينجح ليفربول، في خطف اللاعب قبل أن يوقع مع ريال مدريد، وفق تقرير الشبكة.

وتقدر القيمة السوقية لريان شرقي بـ 30 مليون يورو، حسب موقع "ترانسفير ماركت".

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