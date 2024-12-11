قرار نهائي، تطورات جديدة في رحيل جوميز عن الزمالك - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 11 ديسمبر 2024 01:00 صباحاً - فجَّر برنامج “الكورة مع فايق”، الذي يقدمه الإعلامي الرياضي إبراهيم فايق، مفاجأةً صادمةً لجماهير نادي الزمالك، بشأن رحيل المدير الفني للأبيض جوزيه جوميز عن القلعة البيضاء.

قرار جوميز بالرحيل عن الزمالك

وكشف إبراهيم فايق، أن جوزيه جوميز أبلغ الكابتن حسين لبيب وإدارة نادي الزمالك بقبوله أحد العروض السعودية المقدمة له ورحيله عن تدريب الأبيض.

تواصل حسين لبيب مع جوميز وقبلة المدرب البرتغالي المقبلة

ولفت إلى أن حسين لبيب يحاول إقناع جوزيه جوميز بالبقاء مع نادي الزمالك وعدم اتخاذ قرار الرحيل عن الفريق، لكن المدرب البرتغالي اتخذ قراره النهائي وقرر الرحيل لتدريب الفتح السعودي.

سبب رحيل جوزيه جوميز

وأشار إلى أن من ضمن الأسباب التي أدت إلى رحيل جوزيه جوميز عن الزمالك متعلقة بعدم رضاه عن قائمة الفريق الأبيض في الموسم الجديد، متابعًا: "حسين لبيب بيحاول يقعنه يكمل بس هو على حسب معلومات طلع على الفتح السعودي".

وكشفت تقارير سعودية عن رحيل البرتغالي جوزيه جوميز، عن تدريب صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.

ووفقًا لإذاعة يو إف إم السعودية: فإن جوزيه جوميز مدرب الزمالك يوقع مع نادي الفتح السعودي.

جوميز يقترب من الرحيل عن الزمالك

فيما كان مصدر مطلع داخل نادي الزمالك كشف أن البرتغالي جوزيه جوميز طلب الرحيل عن تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء.

وأشار المصدر إلى أن جوميز طلب فسخ عقده بالتراضي مع الزمالك ودفع الشرط الجزائي.

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