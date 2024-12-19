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مصر تحافظ على الصدارة الإفريقية فى سرعة الإنترنت الأرضى - أخبار كلمتك

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مصر تحافظ على الصدارة الإفريقية فى سرعة الإنترنت الأرضى - أخبار كلمتك

مصر تحافظ على الصدارة الإفريقية فى سرعة الإنترنت الأرضى - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 19 ديسمبر 2024 04:58 مساءً - حافظت مصر على مركزها الأول فى ترتيب متوسط سرعة الإنترنت الأرضي على مستوى قارة أفريقيا، وفقا لتقرير مؤشر Speedtest العالمى لمقاييس أداء الأتصال بالإنترنت خلال نوفمبر ٢٠٢٤، حيث بين التقرير أن مصر احتلت المركز الأول إفريقيا والـ ٧٨ عالميًا بمتوسط سرعة ٧٦.٦٧ ميجابت فى الثانية.

جهود وزاره الاتصالات 

يأتي هذا الإنجاز نتيجة للجهود المكثفة التي تبذلها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال الشركة المصرية للاتصالات لتحسين جودة خدمات الإنترنت في مصر من خلال تطوير البنية التحتية في جميع أنحاء الجمهورية وتزويدها بأحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا الاتصالات في العالم كتكنولوجيا الألياف الضوئية.

تعزيز موقع مصر على الخريطة العالمية 

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ويعتبر هذا التحسن الكبير فى سرعات الأنترنت خطوة هامة نحو تعزيز موقع مصر على الخريطة العالمية للتكنولوجيا والاتصالات، مما يساهم فى تحسين بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات إلى قطاع التكنولوجيا

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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