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بعد الذهب، انخفاض سعر النفط بعد إشارات المركزي الأمريكي عن الفائدة في 2025 - أخبار كلمتك

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بعد الذهب، انخفاض سعر النفط بعد إشارات المركزي الأمريكي عن الفائدة في 2025 - أخبار كلمتك

بعد الذهب، انخفاض سعر النفط بعد إشارات المركزي الأمريكي عن الفائدة في 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 19 ديسمبر 2024 06:45 صباحاً - انخفضت أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم الخميس بعد أن أشار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إلى أنه سيبطئ وتيرة خفض أسعار الفائدة في 2025، مما قد يؤثر على الطلب على الوقود.

 

أسعار النفط عالميا

ونزلت العقود الآجلة لخام برنت 33 سنتًا، أو 0.45 في المئة، إلى 73.06 دولار للبرميل بحلول الساعة 01:07 بتوقيت جرينتش، وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 36 سنتًا، أو 0.51 في المئة، إلى 70.22 دولار.


وجاء التراجع بعد مكاسب أمس الأربعاء، عندما ارتفعت الأسعار عند التسوية عقب انخفاض مخزونات الخام الأمريكية وخفض المركزي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس كما كان متوقعا.

لكن المكاسب كانت محدودة بعد أن عرض البنك لاحقا وجهة نظر أكثر تشددا في شأن التوقعات لعام 2025.

 

أسعار الفائدة الأمريكية

ويتوقع الاحتياطي الاتحادي إجراء تخفيضين فقط في أسعار الفائدة، كل منهما بمقدار 0.25 في المئة، بحلول نهاية عام 2025.

وتعمل أسعار الفائدة المنخفضة على تقليل تكاليف الاقتراض، مما يمكن أن يعزز النمو الاقتصادي والطلب على النفط.
 

انخفاض سعر الذهب

وكانت أسعار الذهب هبطت أكثر من اثنين بالمئة إلى أدنى مستوى في شهر عقب قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) خفض أسعار الفائدة كما كان متوقعًا وذلك بعدما أشار البنك إلى أنه سيعمل على إبطاء وتيرة انخفاض تكاليف الاقتراض، مما عزز الدولار وعوائد السندات.

 

بورصة الذهب اليوم

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 2.1 بالمئة إلى 2589.91 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 20:56 بتوقيت جرينتش، وهو أدنى مستوى له منذ 18 نوفمبر.

وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 2653.30 دولار.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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