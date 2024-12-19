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زيت عباد الشمس يسجل 120 جنيهًا، أسعار الزيت اليوم الخميس 19-12-2024 في الأسواق - أخبار كلمتك

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زيت عباد الشمس يسجل 120 جنيهًا، أسعار الزيت اليوم الخميس 19-12-2024 في الأسواق - أخبار كلمتك

زيت عباد الشمس يسجل 120 جنيهًا، أسعار الزيت اليوم الخميس 19-12-2024 في الأسواق - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 19 ديسمبر 2024 09:44 صباحاً - استقرت أسعار الزيت، بشكل ملحوظ اليوم الخميس 19 ديسمبر 2024، بعد سلسلة الارتفاعات التي شهدتها خلال الأيام الأخيرة في الأسواق المحلية والسلاسل الغذائية الكبرى، وفقًا لآخر الأسعار الموجودة في الأسواق.


أسعار الزيت في الأسواق اليوم 

«كلمتك» تستعرض  سعر الزيت الخام في الأسواق، وتشمل سعر زيت الصويا المنزوع، سعر زيت الصويا الخام، سعر زيت الصويا مكرر، سعر زيت عباد الشمس، سعر زيت الأولين، سعر زيت الذرة، في السطور الآتية:

 

أسعار زيت الصويا في الأسواق

سعر زيت الصويا في الأسواق، ويشمل زيوت الصويا الخام والمكرر والمنزوع؛ فجاء كالآتي: 

  • بلغ سعر طن زيت صويا خام نحو 59 ألف جنيه.
  • بلغ سعر طن زيت صويا منزوع نحو 60 ألف جنيه.
  • بلغ سعر طن زيت صويا مكرر نحو 63 ألف جنيه.

 

أسعار الزيت المكرر في الأسواق

وعن أسعار الزيوت الخام الأخرى الرئيسية في السوق المصري، وتشمل الأولين والذرة وعباد الشمس؛ فهي كالآتي:

  1. بلغ سعر طن زيت أولين مكرر نحو 64 ألف جنيه.
  2. بلغ سعر طن زيت ذرة مكرر نحو 62 ألف جنيه.
  3. بلغ سعر طن زيت عباد الشمس مكرر نحو 64 ألف جنيه.
سعر الزيت اليوم، كلمتك
سعر الزيت اليوم، كلمتك

أسعار الزيت في المحال التجارية

وفي نفس السياق؛ «كلمتك» تستعرض أسعار الزيت في المحال التجارية وفقًا للتقرير الصادر عن البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية؛ في السطور الآتية:

سعر زجاجة اليوم، كلمتك
سعر زجاجة اليوم، كلمتك

سعر زيت عباد الشمس بالأسواق

سجل متوسط سعر زيت عباد الشمس نحو 85.8 جنيه، ليتراوح من 60 إلى 120 جنيهًا للتر.

سعر زيت عباد الشمس سلايت بالأسواق

وسجل متوسط سعر زيت عباد الشمس سلايت نحو 92.5 جنيه، ليتراوح من 53 جنيهًا إلى 130 جنيها للتر.

سعر زيت الذرة بالأسواق

وبلغ متوسط سعر زيت الذرة  نحو 105.9 جنيه، ليتراوح من 70 إلى 150 جنيهًا للتر.

سعر زيت الذرة كريستال بالأسواق

وبلغ متوسط سعر زيت الذرة كريستال نحو 109.3 جنيه، ليتراوح من 70 إلى 160 جنيهًا للتر.

 

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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