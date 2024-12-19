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جدول امتحانات الترم الأول 2025 لـ صفوف النقل - أخبار كلمتك

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جدول امتحانات الترم الأول 2025 لـ صفوف النقل - أخبار كلمتك

جدول امتحانات الترم الأول 2025 لـ صفوف النقل - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 19 ديسمبر 2024 12:11 مساءً - جدول امتحانات الترم الأول 2025.. مع اقتراب بداية شهر يناير، يبحث العديد من الطلاب وأولياء أمور، عن جدول امتحانات الترم الأول 2025 لطلاب صفوف النقل بالمراحل التعليمية.

جدول امتحانات الترم الأول 2025

بدأت مديريات التربية والتعليم في الإعلان عن جدول امتحانات الترم الأول 2025 لطلاب صفوف النقل بالمراحل التعليمية الثلاث «الابتدائي - الإعدادي - الثانوي»، استعدادًا لانطلاق الامتحانات في يناير المقبل.

جدول امتحانات الترم الأول 2025

جدول امتحانات الترم الأول للمرحلة الابتدائية

أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه يتم البدء في عقد وإجراء امتحانات الترم الأول 2025 لطلاب صفوف النقل في المرحلة الابتدائية من الصف الثالث الابتدائي وحتى الصف السادس الابتدائي من يوم السبت 11 وحتى الخميس 16 من شهر يناير المقبل.

جدول امتحانات الصفين الأول والثاني الابتدائي

وقررت وزارة التربية والتعليم، عقد امتحانات لطلاب الصفين الأول والثاني الابتدائي، حيث يتم عقد امتحانات مبدئية لهم من يوم الأحد الموافق 29 ديسمبر، وتستمر حتى 5 يناير، وتبدأ الامتحانات النهائية لهم، من يوم الخميس الموافق 16 وحتى الخميس 23 من نفس الشهر.

جدول امتحانات الترم الأول 2025

جدول امتحانات الترم الأول لطلاب المرحلة الإعدادية

وتابعت وزارة التعليم، أنه سيتم عقد امتحانات الترم الأول لطلاب صفوف النقل بالمرحلة الإعدادية «الصفين الأول والثاني الإعدادي»، من يوم السبت 11 وحتى الخميس 16 من يناير المقبل، على أن تبدأ امتحانات الترم الأول لطلاب الشهادة الإعدادية من يوم السبت الموافق 18 وحتى يوم الخميس 23 من يناير المقبل.

جدول امتحانات الترم الأول لطلاب المرحلة الثانوية

وأشارت الوزارة، إلى أن امتحانات الترم الأول 2025 لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، تبدأ من يوم السبت 11 يناير وحتى الخميس 16 من نفس الشهر، على أن يتم عقد امتحانات الصف الأول الثانوي في الفترة الأولى والثاني الثانوي في الفترة الثانية.

مراعاة ايام أعياد الأخوة المسيحيين

على أن يتم مراعاة أيام أعياد الأخوة المسحيين 6، 7، 8، 9»من شهر يناير 2025، وعدم عقد أي امتحانات للطلاب في هذه الأيام.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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