خبير تربوى يقدم 8 نصائح للطلاب استعدادا لامتحانات نصف العام - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 19 ديسمبر 2024 02:03 مساءً - مع بدء العد التنازلي لامتحانات نصف العام الدراسي والاستعدادات لهذه الامتحانات التى تتزامن مع برودة الطقس، توجهت الخبيرة الأسرية داليا الحزاوي، مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، بعدة نصائح للاستعداد للامتحانات أهمها:

1- شعور القلق والتوتر شعور طبيعي ولكن لابد أن يكون في حدود معقولة حتي لا يؤثر علي الأداء في الامتحانات ويجب إظهار الثقة والدعم الكامل.

2-البعد عن المذاكرة على السرير لأن ذلك يشجع علي الخمول، لذلك يلزم المذاكرة على مكتب وتكون في مكان مرتب وجيد الإضاءة والتهوية الغير مباشرة وبعيد عن المشتتات.

3- إعداد جدول خاص بالمذاكرة للمساعدة في حسن إدارة الوقت والاهتمام بالتدريب من خلال حل نماذج التقييمات السابقة، فمفتاح النجاح والتفوق يكمن في تنظيم الوقت.

4- تناول الأطعمة التي تساعد على تدفئة الجسم ويوجد بعض الأكلات المميزة في الشتاء التي لا تمنح الدفء فقط ولكنها تمد الجسم أيضاً بالطاقة مثل شوربة العدس والبطاطا والبليلة ويجب ايضا الاهتمام بالتغذية الصحية المتوازنة والبعد عن الأكلات الدسمة التي تؤدي إلي الخمول والكسل.

5- تناول المشروبات الساخنة التي تساعد على التدفئة كالكاكاو والبعد عن شرب المنبهات بكثرة.

6- إذا ظهر علي الأبناء شعور بالملل والخمول فيمكن أن نطلب منهم ممارسة بعض التمارين الرياضية البسيطة لاستعادة النشاط مرة أخرى.

7 - عدم ممارسة أولياء الأمور الضغط النفسي على أبنائهم من خلال مقارنتهم بأقرانهم أو أقاربهم حتي لا يؤدي ذلك إلي إحباط إبنائهم وينعكس على أدائهم في المذاكرة والامتحانات مع الاهتمام بتوفير مناخ أسري هاديء بعيد عن المشاحنات الزوجية.

8- استخدام اسلوب المكافآت والمحفزات حتي لو كان ذلك بأبسط الأشياء مع الاهتمام بالتحفيز بالكلمات التشجيعية التي لها تأثير كبير في رفع الحالة المعنوية للأبناء ودفعهم لبذل المزيد من الجهد