الدوري الممتاز، بابا بادجي يقود تشكيل المصري لمباراة حرس الحدود - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 19 ديسمبر 2024 04:58 مساءً - أعلن علي ماهر المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري، عن تشكيلته المختارة لخوض مباراته بالجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز والتي تجمعه بنظيره فريق حرس الحدود والمقرر إقامتها في الخامسة مساء اليوم الخميس على ستاد السويس الجديد.

تشكيل المصري لمباراة حرس الحدود

وضمت التشكيلة الأساسية كل من محمود جاد لحراسة المرمى، أحمد عيد ، محمد هاشم، خالد صبحي، عمرو سعداوي لخط الظهر، سامادو أتدجيكو، خالد الغندور كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط، محمد الشامي ،عبد الرحيم دغموم، أحمد القرموطي كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد بابا بادجي.

فيما ضمت قائمة البدلاء محمد شحاته، كريم العراقي، باهر المحمدي ، حسن علي، يوسف الجوهري، سمير فكري، حسين فيصل، فخر الدين بن يوسف، صلاح محسن.

وخسر حرس الحدود أمام زد بهدفين نظيفين في الجولة الماضية، بينما حقق المصري فوزًا مهمًّا على بيراميدز بهدف نظيف في نفس الجولة.

ويبحث حرس الحدود، عن الفوز الأول بالدوري ويدخل اللقاء معنويات مرتفعة بعدما بدأ مشوار كأس رابطة الأندية بالفوز على الإسماعيلي.

موقف حرس الحدود والمصري في الدوري

ويحتل فريق حرس الحدود المركز الأخير في الدوري برصيد نقطة واحدة، جمعها من تعادل و3 هزائم ولم يعرف الفوز حتى الآن، سجل لاعبو الحرس هدفا واستقبلت شباكهم 6 أهداف.

ويتصدر النادي المصري جدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد 10 نقاط بعدما خاض 4 مباريات، فاز في 3 لقاءات وتعادل في مباراة واحدة، وسجل لاعبو المصري 4 أهداف ولم تهتز شباكهم، حتى الآن، متفوقين على جميع فرق المسابقة

وتعرض المصري للهزيمة بهدف دون رد أمام الزمالك ضمن لقاءات الجولة الثالثة من دور المجموعات بالبطولة الكونفدرالية.

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