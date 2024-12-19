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شاهد، كريم بنزيما يوقع على تيشيرتات لجماهير صلالة العمانية - أخبار كلمتك

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شاهد، كريم بنزيما يوقع على تيشيرتات لجماهير صلالة العمانية - أخبار كلمتك

شاهد، كريم بنزيما يوقع على تيشيرتات لجماهير صلالة العمانية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 19 ديسمبر 2024 08:10 مساءً - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لاستقبال الجماهير للاعبي اتحاد جدة السعودي في مدينة صلالة بدولة عمان.

وظهر بالفيديو توقيع كريم بنزيما لاعب اتحاد جدة، على تيشيرت الفريق للجماهير العمانية.

https://x.com/InsiderItti/status/1869794861676945720?t=Sc2NdFeLd-zGvOz6MuhPqA&s=19

 

ووصلت بعثة فريق الاتحاد، مساء اليوم الخميس، إلى مدينة صلالة العمانية، لاستكماله معسكره خلال فترة توقف دوري روشن، بسبب استعدادا المنتخب الوطني للمشاركة في كأس الخليج 26.


وسيخوض فريق الاتحاد مباراة تجريبية أمام النصر العماني، غدا الجمعة، في ختام المعسكر قبل العودة إلى جدة، السبت المقبل.


وفي وقت سابق، حقق فريق الاتحاد فوزا على نظيره الخليج الإماراتي، مساء اليوم الأربعاء، بنتيجة 1-0، في المباراة الودية التي جمعت الفريقين خلال معسكر النمور بدبي الإماراتية.

ويحتل فريق الاتحاد صدارة ترتيب دوري روشن برصيد 36 نقطة، بعد مرور13 جولة.

كشف مصدر داخل نادي الزمالك حقيقة خوض الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء مباراة ودية أمام فريق اتحاد جدة. 

وانتشرت أنباء يوم أمس أن الزمالك أتم اتفاقه مع فريق اتحاد جدة لخوض مباراة ودية في السعودية على أن يتقاضى الأبيض مقابلا ماديا. 

حقيقة خوض الزمالك مباراة ودية أمام اتحاد جدة 

ونفى المصدر اتفاق الزمالك مع اتحاد جدة على خوض مباراة ودية في المملكة العربية السعودية. 

وأشار إلى أن الزمالك يرحب بخوض مباريات ودية أمام أندية السعودية ولكن لم يتم الاتفاق على ذلك حتى الآن. 

وأتم: ُعرض على الزمالك خوض مباراة ودية مع احد الأندية السعودية في التوقف الدولي المقبل عن طريق وسيط وندرس الأمر. 

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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