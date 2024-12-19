وولفرهامبتون يتعاقد مع كلمتكر بيريرا مدرب الشباب السعودي لقيادة الفريق - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 19 ديسمبر 2024 04:58 مساءً - أعلن فريق وولفرهامبتون الإنجليزي، تعيين كلمتكر بيريرا مدربًا جديدًا له، بعد الاتفاق على عقد مدته عام ونصف العام مع المدير الفني البرتغالي.

وسيتولى بيريرا، الذي يعمل حاليًا مديرًا فنيًا لفريق الشباب السعودي، قيادة الفريق الإنجليزي خلفًا لجاري أونيل، الذي أقيل من منصبه، عقب الخسارة الموجعة 1 - 2 أمام إيبسويتش تاون في الدوري الإنجليزي الممتاز، يوم السبت الماضي، التي تركت الفريق الملقب بـ«الذئاب» متأخرًا بفارق 5 نقاط عن منطقة الأمان.

وولفرهامبتون يتعاقد مع كلمتكر بيريرا

وتوصل بيريرا (56 عامًا) لاتفاق على تدريب وولفرهامبتون بعقد ينتهي مع نهاية موسم 2025 - 2026، بعد أن وافق وولفرهامبتون على دفع تعويضات للنادي المنافس بالدوري السعودي للمحترفين.

ويقود كلمتكر بيريرا وولفرهامبتون أول مباراة مع فريقه الإنجليزي أمام ليستر سيتي، الأحد المقبل.

وفاز بيريرا بلقب الدوري في كل من البرتغال واليونان والصين، خلال مسيرته التدريبية الطويلة، وكان قريبًا من تولي تدريب إيفرتون الإنجليزي خلفًا للمدرب الإسباني رافاييل بينيتيز عام 2022.

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