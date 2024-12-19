الرياضة - 09:55 - مسلسلات رمضان 2025.. بدء تصوير «شباب امرأة» في هذا الموعد - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 19 ديسمبر 2024 09:55 صباحاً - تستعد الفنانة غادة عبد الرازق، لبدء تصوير مسلسل «شباب امرأة» والمقرر عرضه ضمن موسم مسلسلات رمضان 2025.

ومن المقرر أن يبدأ تصوير أولى مشاهد المسلسل غدا الخميس 20 ديسمبر الجاري، وذلك بعد أن يتم الانتهاء من الديكورات الخاصة بالعمل.

تفاصيل مسلسل شباب امرأة

أحداث المسلسل مأخوذة من فيلم «شباب امرأة» بطولة النجمة تحية كاريوكا، والذي دار حول أم ريفية تبيع بقرتها الوحيدة من أجل إلحاق ابنها إمام، بكلية دار العلوم، وعندما يصل إمام إلى القاهرة يستأجر غرفة بمنطقة القلعة من امرأة متسلطة تُدعى شفاعات، تُفتن بشبابه وحيويته وتستدرجه إلى علاقة عاطفية معها، ونتيجة لهذا يتعثر في دراسته وتتدهور صحته، وتتوالى الأحداث.

وفي هذا الوقت تساعده فتاة تُدعى سلوى، يعرفها هي ووالدها منذ الصغر في التخلص من جميع مظاهر الفساد التي يعيش فيها، كما يقدم له والدها النصيحة بالابتعاد عن شفاعات، إلا أن شفاعات تكيد له المكائد في محاولة منها ليظل معها.

وتعاقد مؤخرا على بطولة مسلسل شباب امرأة، الفنان محمود حافظ ويوسف عمر، بجانب الفنان احمد فتحي وجوري بكر ومحمد محمود وداليا شوقي وبعض الفنانين الشباب.