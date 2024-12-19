الرياضة - 12:47 - اليوم.. السينمات السعودية تستقبل فيلم «الهنا اللي أنا فيه» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 19 ديسمبر 2024 12:47 مساءً - تستعد دور العرض السينمائية السعودية، اليوم لاستقبال فيلم «الهنا اللي أنا فيه» بطولة كريم محمود عبد العزيز.

قصة فيلم الهنا اللي أنا فيه

وتدور أحداث فيلم الهنا اللي أنا فيه، حول دكتور أحمد، المهتم بإعطاء نصائح لمتابعيه حول بناء الشخصية والسعادة الزوجية على وسائل التواصل الاجتماعي، في حين يواجه مشاكل في حياته الزوجية، وتتصاعد الأحداث ويتفاجأ بزوجته تعرض على صديقتها الزواج منه.

أبطال فيلم الهنا اللي أنا فيه

يشارك في فيلم الهنا اللي أنا فيه، عدد من نجوم الفن أبرزهم: كريم محمود عبد العزيز، دينا الشربيني، وياسمين رئيس، ومريم الجندي، وحاتم صلاح، معتز التوني، محمد أوتاكا، والعمل من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج خالد مرعي.

العرض الخاص لـ فيلم الهنا اللي انا فيه

وأُقيم العرض الخاص لفيلم «الهنا اللي انا فيه» يوم الأحد الماضي، في إحدى السينمات بمدينة الشيخ زايد، وحضر العرض الخاص لـ فيلم الهنا اللي أنا فيه: «دينا الشربيني، ياسمين رئيس، صبا مبارك لتكون بجانب صديقتها الطفلة دالا حربي، المخرج خالد مرعي» وآخرين من الفنانين.