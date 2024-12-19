الرياضة - 02:48 - السيسي: ضرورة ترجمة قرارات وتوصيات قمة «الدول الثماني» إلى خطوات عملية محددة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 19 ديسمبر 2024 02:48 مساءً - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، على ضرورة ترجمة القرارات والتوصيات التي تم اعتمادها بقمة مجموعة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، إلى خطوات عملية محددة تسهم في تعزيز التعاون بين الدول في إطار المنظمة لتحقيق المصالح المشتركة.

وأعلن الرئيس السيسي -خلال فعاليات القمة الـ 11 منظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، اعتماد تقارير الدورة الحادية والعشرين والثانية والعشرين بالإضافة إلى الدورة الخاصة لمجلس وزراء المنظمة، في ضوء عدم وجود أي ملاحظات من الدول الأعضاء.

وأشار الرئيس السيسي، إلى اعتماد إعلان القاهرة الذي تم إقراراه والتوافق بشأنه خلال أعمال مجلس الوزراء يوم أمس، معربًا عن شكره للوزراء والمفوضين على ما بذلوه من جهد للتوصل إلى هذا التوافق، وتم الاعتماد في ضوء عدم وجود أي ملاحظات.