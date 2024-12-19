انقطاع الخط الرئيس الذي يربط الحديدة بهذه المحافظة - أخبار كلمتك

انقطاع الخط الرئيس الذي يربط الحديدة بهذه المحافظة - أخبار كلمتك

الرئيس السيسي: مصر ستواصل جهودها الحثيثة لخفض التصعيد في المنطقة - أخبار كلمتك

الرئيس السيسي: مصر ستواصل جهودها الحثيثة لخفض التصعيد في المنطقة - أخبار كلمتك

الرئيس التركي: أثمن جهود مصر لدعم الشعب الفلسطيني ووقف الحرب على غزة - أخبار كلمتك

الرئيس التركي: أثمن جهود مصر لدعم الشعب الفلسطيني ووقف الحرب على غزة - أخبار كلمتك

جدول اجتماعات الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة في 2025 - أخبار كلمتك

جدول اجتماعات الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة في 2025 - أخبار كلمتك

جهاز تنمية المشروعات يقدم خدمات فنية لأصحاب المشروعات بالتعاون مع الجهات الدولية - أخبار كلمتك

جهاز تنمية المشروعات يقدم خدمات فنية لأصحاب المشروعات بالتعاون مع الجهات الدولية - أخبار كلمتك

وزارة الثقافة تشكر الرئيس السابق للمصنفات الفنية - أخبار كلمتك

وزارة الثقافة تشكر الرئيس السابق للمصنفات الفنية - أخبار كلمتك

أسيل عمران تنضم لفريق مسلسل "لام شمسية" - أخبار كلمتك

أسيل عمران تنضم لفريق مسلسل "لام شمسية" - أخبار كلمتك

السيسي: سوريا تشهد انتهاكات صارخة لسيادتها باستيلاء إسرائيل على مزيد من أراضيها - أخبار كلمتك

السيسي: سوريا تشهد انتهاكات صارخة لسيادتها باستيلاء إسرائيل على مزيد من أراضيها - أخبار كلمتك

دعم سوريا ولبنان وفلسطين، نص كلمة السيسي في جلسة مناقشة الكارثة الإنسانية بغزة وبيروت - أخبار كلمتك

دعم سوريا ولبنان وفلسطين، نص كلمة السيسي في جلسة مناقشة الكارثة الإنسانية بغزة وبيروت - أخبار كلمتك

حميد الشطري رئيسًا لجهاز المخابرات العراقي - أخبار كلمتك

حميد الشطري رئيسًا لجهاز المخابرات العراقي - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

الرياضة - 02:48 - السيسي: ضرورة ترجمة قرارات وتوصيات قمة «الدول الثماني» إلى خطوات عملية محددة - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرياضة - 02:48 - السيسي: ضرورة ترجمة قرارات وتوصيات قمة «الدول الثماني» إلى خطوات عملية محددة - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:48 - السيسي: ضرورة ترجمة قرارات وتوصيات قمة «الدول الثماني» إلى خطوات عملية محددة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 19 ديسمبر 2024 02:48 مساءً - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، على ضرورة ترجمة القرارات والتوصيات التي تم اعتمادها بقمة مجموعة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، إلى خطوات عملية محددة تسهم في تعزيز التعاون بين الدول في إطار المنظمة لتحقيق المصالح المشتركة.

وأعلن الرئيس السيسي -خلال فعاليات القمة الـ 11 منظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، اعتماد تقارير الدورة الحادية والعشرين والثانية والعشرين بالإضافة إلى الدورة الخاصة لمجلس وزراء المنظمة، في ضوء عدم وجود أي ملاحظات من الدول الأعضاء.

وأشار الرئيس السيسي، إلى اعتماد إعلان القاهرة الذي تم إقراراه والتوافق بشأنه خلال أعمال مجلس الوزراء يوم أمس، معربًا عن شكره للوزراء والمفوضين على ما بذلوه من جهد للتوصل إلى هذا التوافق، وتم الاعتماد في ضوء عدم وجود أي ملاحظات.

اقرأ أيضاً
الأمين العام للأمم المتحدة أمام «قمة الثماني»: أطالب بدعم غير محدود للفلسطينيين

رئيس وزراء أذربيجان: نأمل أن نمثل إضافة حقيقية لمجموعة منظمة الدول الثماني النامية

رئيس الوزراء الباكستاني: بدون وقف إطلاق النار في غزة لن يتحقق الاستقرار في المنطقة

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

الرياضة - 08:36 - سعر الدولار اليوم الخميس 19 ديسمبر 2024 في البنوك - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق