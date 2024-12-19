أخبار الزمالك، تفاصيل جلسة جروس مع زيزو والتشكيل المتوقع أمام سيراميكا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 19 ديسمبر 2024 03:05 مساءً - نشرت كلمتك عددا من أخبار الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خلال الساعات الماضية قبل مواجهة سيراميكا، والتي نستعرضها خلال السطور التالية.

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره سيراميكا كليوباترا، مساء اليوم الخميس، على إستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

هدافو الزمالك في مباريات سيراميكا

يتقاسم الثنائي سيف الجزيري وزيزو هدافي مباريات سيراميكا برصيد ٣ أهداف لكل لاعب ودونجا هدف ومصطفى شلبي هدف وإبراهيما نداي هدف.

وتستعرض كلمتك نتائج الزمالك في مباريات سيراميكا مع المدربين الأجانب

يعتبر السويسري جروس هو المدرب الأجنبي السادس الذي يقود تدريب الزمالك في مواجهات سيراميكا كليوباترا حيث أقيمت 9 مباريات بين الزمالك وسيراميكا ما بين الدوري وكأس الرابطة، وانتصر فيهم الزمالك جميعًا تحت قيادة المدربين الأجانب.

جلسة جروس مع زيزو

عقد السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق الكرة بنادي الزمالك جلسة مع زيزو خلال الساعات الماضية بعد خسارة لقب افضل لاعب داخل قارة أفريقيا.

وقال جروس لزيزو: “ عليك غلق ملف حفل الكاف والجوائز مجرد شكليات وبالتالي عليك التركيز في الاستمرار نحو التألق للرد علي خسارتك لقب الأفضل وان يكون الرد داخل الملعب ”.

برنامج الزمالك اليوم

يعقد السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة في الثالثة عصر اليوم مع اللاعبين.

ومن المنتظر أن يعلن جروس عن تشكيل الفريق الرسمي في المحاضرة الفنية ثم التوجه لملعب المباراة في السادسة والنصف مساء لخوض عمليات الإحماء استعدادا لمواجهة سيراميكا.

ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره سيراميكا كليوباترا، مساء اليوم الخميس، على إستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

التشكيل المتوقع للزمالك

ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمي: محمد عواد

خط الدفاع: أحمد فتوح وحسام عبد المجيد والونش وعمر جابر

خط الوسط: دونجا وعبدالله السعيد وزيزو و مصطفى شلبي وميشالاك

خط الهجوم: سيف الجزيري

موعد مباراة الزمالك وسيراميكا والقنوات الناقلة

وتقام مباراة الزمالك مع نظيره سيراميكا كليوباترا، في الثامنة مساء اليوم الخميس على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا

تنقل مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا عبر قنوات أون تايم سبورت.

جروس يقود الزمالك أمام سيراميكا

ويقود الزمالك أمام سيراميكا، المدرب السويسري كريستيان جروس في الظهور الأول له مع القلعة البيضاء.

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك أعلن رسميًّا عن التعاقد مع كريستيان جروس لتدريب الفريق، بعد الجلسة التي عقدها رئيس النادي مع المدير الفني يوم الأحد الماضي، تم الاتفاق خلالها على كافة تفاصيل التعاقد.

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