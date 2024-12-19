الرياضة - 04:24 - الرئيس الإندونيسي: وقف الانتهاكات الإسرائيلية ضد الدول العربية لن يتحقق إلا بالوحدة والتعاون - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 19 ديسمبر 2024 04:24 مساءً - أدان الرئيس الإندونيسي، برابوو سوبيانتو، العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان وسوريا.

وأضاف الرئيس الإندونيسي، خلال كلمته في الجلسة الخاصة بدعم فلسطين ولبنان، على هامش قمة الدول الثماني النامية المنعقدة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أنه لابد من اتخاذ خطوات عملية لوقف الانتهاكات الإسرائيلية ضد الدول العربية وذلك لن يتحقق إلا بالوحدة والتعاون.

وتابع الرئيس الإندونيسي: «العالم لا يكترث لما يحدث من انتهاكات إسرائيلية ضد الدول العربية».