أبرزها الزمالك وسيراميكا، حكام مباريات اليوم الخميس في الدوري المصري - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 19 ديسمبر 2024 09:05 صباحاً - الدوري المصري، أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة المصري، أسماء حكام مباريات اليوم الخميس، في افتتاح مباريات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز “دوري نايل”.

ويشهد اليوم الخميس ثلاث مواجهات في افتتاح الجولة الخامسة من الدوري المصري على النحو التالي:

مباراة حرس الحدود ضد المصري البورسعيدي

تنطلق مباراة حرس الحدود ضد المصري البورسعيدي في الساعة 5 مساء ويحتضنها ستاد السويس.

طاقم حكام مباراة حرس الحدود والمصري

مباراة طلائع الجيش ضد بتروجيت

تنطلق مباراة طلائع الجيش ضد بتروجيت في الساعة 5 مساء ويستضيفها ستاد جهاز الرياضة العسكري.

طاقم حكام مباراة طلائع الجيش وبتروجيت

مباراة الزمالك ضد سيراميكا

تنطلق مباراة الزمالك ضد نظيره سيراميكا كليوباترا في الساعة 8 مساء، ويحتضنها ستاد القاهرة الدولي.

طاقم حكام مباراة الزمالك وسيراميكا

الزمالك يختتم تحضيراته لمواجهة سيراميكا

أدى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته على ملعب حلمي زامورا استعدادًا لمواجهة سيراميكا اليوم الخميس ضمن منافسات بطولة الدوري المصري.

ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره سيراميكا كليوباترا، مساء اليوم الخميس على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.