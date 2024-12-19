الرياضة - 09:11 - حالة الطقس اليوم الخميس 19 ديسمبر.. وخريطة سقوط الأمطار على المحافظات - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 19 ديسمبر 2024 09:11 صباحاً - أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان لها، عن حالة الطقس اليوم الخميس 19 ديسمبر 2024، ودرجات الحرارة المتوقعة على مدن ومحافظات مصر، مشيرة إلى حالة سريعة من التقلبات الجوية على شمال البلاد.

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حالة الطقس اليوم

وكشفت الأرصاد الجوية، أن الطقس اليوم معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للبرودة على الوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، شديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء.

الظواهر الجوية اليوم الخميس

خريطة سقوط الأمطار

ولفتت الهيئة إلى سقوط أمطار غزيرة ورعدية أحياناً قد يصاحبها تساقط لحبات البرد، على مناطق متفرقة من محافظة مطروح، فيما يكون هناك فرص لأمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانا مساءً، على مناطق متفرقة من «الإسكندرية - البحيرة - كفر الشيخ» على فترات متقطعة.

وأشارت أيضا إلى سقوط أمطار خفيفة ليلا على مناطق من «المنوفية - الغربية - الشرقية - الدقهلية - دمياط - بورسعيد - الإسماعيلية - السويس - القاهرة - الجيزة - القليوبية» على فترات متقطعة.

تقلبات جوية على شمال البلاد

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن شمال البلاد يتأثر بحالة جوية سريعة من التقلبات الجوية، تبدأ من اليوم الخميس 19 ديسمبر وتنتهى غدًا الجمعة 20 ديسمبر، مشيرة إلى أن البلاد تتأثر بمنخفض جوي متمركز على البحر المتوسط يصاحبه منخفض جوى متعمق فى طبقات الجو العليا.

حالة البحرين

وقالت هيئة الأرصاد: إن حالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر، واتجاه الرياح السطحية شمالية شرقية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر، واتجاه الرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة اليوم الخميس 19 ديسمبر

وأرفقت الهيئة في بيانها، جدول بـ درجات الحرارة اليوم الخميس على مدن ومحافظات مصر، وجاءت كالتالي:

العظمى الصغرى

- درجات الحرارة في القاهرة 21 14

- درجات الحرارة في العاصمة الإدارية 21 12

- درجات الحرارة في 6 أكتوبر 20 12

- درجات الحرارة في بنها 20 13

- درجات الحرارة في دمنهور 20 13

- درجات الحرارة في وادى النطرون 21 11

- درجات الحرارة في كفر الشيخ 20 13

- درجات الحرارة في المنصورة 20 13

- درجات الحرارة في الزقازيق 21 14

- درجات الحرارة في شبين الكوم 20 13

- درجات الحرارة في طنطا 20 13

- درجات الحرارة في دمياط 20 14

- درجات الحرارة في بورسعيد 21 15

- درجات الحرارة في الإسماعيلية 22 09

- درجات الحرارة في السويس 21 10

- درجات الحرارة في العريش 22 08

- درجات الحرارة في رفح 21 08

- درجات الحرارة في رأس سدر 23 10

- درجات الحرارة في نخل 19 04

- درجات الحرارة في كاترين 16 02

- درجات الحرارة في الطور 23 11

- درجات الحرارة في طابا 21 10

- درجات الحرارة في شرم الشيخ 25 16

- درجات الحرارة في الإسكندرية 20 12

- درجات الحرارة في العلمين 19 13

- درجات الحرارة في مطروح 17 14

- درجات الحرارة في السلوم 18 12

- درجات الحرارة في سيوة 19 09

- درجات الحرارة في رأس غارب 24 13

- درجات الحرارة في الغردقة 25 14

- درجات الحرارة في سفاجا 26 15

- درجات الحرارة في مرسى علم 26 16

- درجات الحرارة في شلاتين 26 20

- درجات الحرارة في حلايب 24 21

- درجات الحرارة في أبو رماد 25 20

- درجات الحرارة في رأس حدربة 26 21

- درجات الحرارة في الفيوم 21 10

- درجات الحرارة في بني سويف 21 09

- درجات الحرارة في المنيا 22 08

- درجات الحرارة في أسيوط 22 08

- درجات الحرارة في سوهاج 23 09

- درجات الحرارة في قنا 23 10

- درجات الحرارة في الأقصر 24 09

- درجات الحرارة في أسوان 25 12

- درجات الحرارة في الوادي الجديد 23 10

- درجات الحرارة في أبو سمبل 25 14