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الرياضة - 11:55 - قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنظم عدداً من الأنشطة والفعاليات لخدمة المجتمع المدني - أخبار كلمتك

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الرياضة - 11:55 - قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنظم عدداً من الأنشطة والفعاليات لخدمة المجتمع المدني - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:55 - قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنظم عدداً من الأنشطة والفعاليات لخدمة المجتمع المدني - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 19 ديسمبر 2024 11:55 صباحاً - نظمت قوات الدفاع الشعبي والعسكري بالتعاون مع محافظة القاهرة مشروعاً للتدريب العملي المشترك على إدارة الأزمات والكوارث بمشاركة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وذلك من خلال تنفيذ سيناريوهات لعدد من الأزمات المختلفة للتعرف على مدى الجاهزية وسرعة الاستجابة في التعامل معها.

يأتي ذلك في إطار حرص القوات المسلحة على دعم قطاعات المجتمع المدني والتنسيق المستمر مع كافة أجهزة ومؤسسات الدولة.

كما قامت قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري بتنظيم أربع ندوات تثقيفية بجامعات قناة السويس وجنوب الوادي والأقصر وأسوان، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان» والتي تتضمن تنفيذ استراتيجية تنمية روح الولاء والانتماء ونشر الوعي الثقافي والوطني لدى أبناء مصر من طلبة الجامعات والمدارس وتقديم عدد من المحاضرات لتسليط الضوء على التحديات والمخاطر التي تواجه مصر والجهود المبذولة للحفاظ على أمن ومقدرات الوطن في ظل المتغيرات الحادة والسريعة على الصعيدين الإقليمي والدولي، فضلاً عن تقديم عدد من العروض والأعمال الفنية المعبرة عن حب الوطن التا قدمها الطلبة.

وفى ختام الفعاليات تم تكريم عدد من أسر الشهداء بحضور قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري وعدد من المحافظين ورؤساء الجامعات.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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