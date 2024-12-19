الرياضة - 02:28 - آخر تحديث لسعر الدولار في منتصف تعاملات اليوم الخميس 19 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 19 ديسمبر 2024 02:28 مساءً - سعر الدولار اليوم.. ارتفاع طفيف شهده سعر الدولار أمام الجنيه المصري في منتصف تعاملات اليوم الخميس 19 ديسمبر 2024، في مختلف البنوك العاملة، ليسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 50.81 جنيه للشراء، 50.94 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم

ترصد«الأسبوع» لزوارها ومتابعيها كل ما يخص سعر الدولار اليوم، وذلك من خلال خدمة إخبارية شاملة يقدمها الموقع على مدار اليوم من هنـــــا.

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي

وصل سعر الدولارمقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم الخميس عند 50.94 جنيه للبيع، و50.81 جنيه للشراء.

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي

ارتفع سعر الدولارمقابل الجنيه في البنك الأهلي اليوم الخميس نحو 50.95 جنيه للبيع، و 50.85 جنيه للشراء.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر

وصل سعر الدولارمقابل الجنيه المصري اليوم عند 50.90 جنيه للبيع، و50.80 جنيه للشراء.

سعر الدولار مقابل الجنيه في مصرف أبو ظبي الإسلامي

بلغ سعر الدولارفي مصرف أبو ظبي الإسلامي صباح اليوم نحو 50.93 جنيه للبيع، و50.83 جنيه للشراء.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية

وبلغ سعر الدولارمقابل الجنيه في بنك الإسكندرية اليوم نحو 50.96 جنيه للبيع، و50.86 جنيه للشراء.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك البركة

بينما هيمن سعر الدولارمقابل الجنيه في بنك البركة اليوم عند 50.95 جنيه للبيع، و50.85 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول

ازداد سعر الدولارفي بنك كريدي أجريكول نحو 50.97 جنيه للبيع، و50.87 جنيه للشراء.

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي CIB

بهض سعر الدولارمقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي CIB نحو 50.96 جنيه للبيع، و50.86 جنيه للشراء.