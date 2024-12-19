اخذ جبايات من مسافرين شماليين للسماح لهم بدخول عدن(صور) - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - بعد تأجيلها.. المطرب «أبو» يكشف عن موعد طرح أغنية «الحرب العالمية» - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:28 - آخر تحديث لسعر الدولار في منتصف تعاملات اليوم الخميس 19 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:28 - آخر تحديث لسعر الدولار في منتصف تعاملات اليوم الخميس 19 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

التعليم يكرم الطلاب الفائزين في مسابقة «ISEF» للعلوم والهندسة 2024 - أخبار كلمتك

التعليم يكرم الطلاب الفائزين في مسابقة «ISEF» للعلوم والهندسة 2024 - أخبار كلمتك

لكافة الصفوف.. موعد امتحانات المصريين في الخارج 2025 - أخبار كلمتك

لكافة الصفوف.. موعد امتحانات المصريين في الخارج 2025 - أخبار كلمتك

الثقافة تقدم ورشا متنوعة ضمن فعاليات أسبوع «أهل مصر» للأطفال بشرم الشيخ - أخبار كلمتك

الثقافة تقدم ورشا متنوعة ضمن فعاليات أسبوع «أهل مصر» للأطفال بشرم الشيخ - أخبار كلمتك

الجيزة تستعد لماراثون زايد الخيري بمشاركة 3000 متسابق - أخبار كلمتك

الجيزة تستعد لماراثون زايد الخيري بمشاركة 3000 متسابق - أخبار كلمتك

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الرياضة - 02:28 - آخر تحديث لسعر الدولار في منتصف تعاملات اليوم الخميس 19 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 02:28 - آخر تحديث لسعر الدولار في منتصف تعاملات اليوم الخميس 19 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:28 - آخر تحديث لسعر الدولار في منتصف تعاملات اليوم الخميس 19 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 19 ديسمبر 2024 02:28 مساءً - سعر الدولار اليوم.. ارتفاع طفيف شهده سعر الدولار أمام الجنيه المصري في منتصف تعاملات اليوم الخميس 19 ديسمبر 2024، في مختلف البنوك العاملة، ليسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 50.81 جنيه للشراء، 50.94 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم

ترصد«الأسبوع» لزوارها ومتابعيها كل ما يخص سعر الدولار اليوم، وذلك من خلال خدمة إخبارية شاملة يقدمها الموقع على مدار اليوم من هنـــــا.

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي

وصل سعر الدولارمقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم الخميس عند 50.94 جنيه للبيع، و50.81 جنيه للشراء.

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي

ارتفع سعر الدولارمقابل الجنيه في البنك الأهلي اليوم الخميس نحو 50.95 جنيه للبيع، و 50.85 جنيه للشراء.

سعر الدولار الأمريكي

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر

وصل سعر الدولارمقابل الجنيه المصري اليوم عند 50.90 جنيه للبيع، و50.80 جنيه للشراء.

سعر الدولار مقابل الجنيه في مصرف أبو ظبي الإسلامي

بلغ سعر الدولارفي مصرف أبو ظبي الإسلامي صباح اليوم نحو 50.93 جنيه للبيع، و50.83 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنوك اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية

وبلغ سعر الدولارمقابل الجنيه في بنك الإسكندرية اليوم نحو 50.96 جنيه للبيع، و50.86 جنيه للشراء.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك البركة

بينما هيمن سعر الدولارمقابل الجنيه في بنك البركة اليوم عند 50.95 جنيه للبيع، و50.85 جنيه للشراء.

سعر الدولار

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول

ازداد سعر الدولارفي بنك كريدي أجريكول نحو 50.97 جنيه للبيع، و50.87 جنيه للشراء.

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي CIB

بهض سعر الدولارمقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي CIB نحو 50.96 جنيه للبيع، و50.86 جنيه للشراء.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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