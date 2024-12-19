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الرئيس التركي: أثمن جهود مصر لدعم الشعب الفلسطيني ووقف الحرب على غزة - أخبار كلمتك

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الرئيس التركي: أثمن جهود مصر لدعم الشعب الفلسطيني ووقف الحرب على غزة - أخبار كلمتك

الرئيس التركي: أثمن جهود مصر لدعم الشعب الفلسطيني ووقف الحرب على غزة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 19 ديسمبر 2024 04:04 مساءً - أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن الانتهاكات الإسرائيلية ضد قطاع غزة وصلت ذروتها، حيث أسفرت هذه الانتهاكات أسفرت عن استشهاد نحو 50 ألف فلسطيني، وإصابة أكثر من 100 ألف آخرين.

وأضاف الرئيس التركي، خلال كلمته في الجلسة الخاصة بدعم فلسطين ولبنان، على هامش قمة الدول الثماني النامية المنعقدة بالعاصمة الإدارية الجديدة: «أثمن الجهود المصرية لدعم الشعب الفلسطيني ووقف الحرب على غزة.. كما نثمن جهود مصر وقطر للتوصل لوقف إطلاق النار في غزة»، متابعًا: «طالبنا بضرورة إيجاد حل سياسي دائم للقضية الفلسطينية».

واستكمل أدروغان: «أصبحنا طرف في القضية المرفوعة على إسرائيل من قبل جنوب إفريقيا».

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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