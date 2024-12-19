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ارتفاع سعر الدولار في البنوك مساء الخميس 19-12-2024 - أخبار كلمتك

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ارتفاع سعر الدولار في البنوك مساء الخميس 19-12-2024 - أخبار كلمتك

ارتفاع سعر الدولار في البنوك مساء الخميس 19-12-2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 19 ديسمبر 2024 06:35 مساءً - سعر الدولار، شهد سعر الدولار  اليوم الخميس حالة من الارتفاع بنحو 4 قروش، مقابل الجنيه، في ختام تعاملات اليوم الخميس 19 ديسمبر 2024 فى البنك المركزى والبنوك المصرية.


وترصد “كلمتك” أسعار الدولار لحظيّا وفق آخر تحديث، في البنك المركزي والبنوك المصرية بتعاملات اليوم.

الدولار 
الدولار 

 

سعر الدولار في البنك المركزي المصري 

 

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري حوالي 50.85 جنيهًا للشراء و50.95 جنيهًا للبيع.

 

اقرأ التالي: بعد الارتفاعات الأخيرة، سعر الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

 

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

 

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي حوالي 50.83 جنيهًا للشراء و50.93 جنيهًا للبيع.

اقرأ التالي: سعر الدولار مقابل الجنيه صباح اليوم

 

سعر الدولار في بنك مصر 

 

كما سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر حوالي 50.83 جنيهًا للشراء و50.93 جنيهًا للبيع.

اقرأ التالي: سعر الدولار مقابل الجنيه مساء اليوم فى البنوك 

الدولار 
الدولار 

 

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

كما سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي حوالي 50.86 جنيهًا للشراء و50.96 جنيهًا للبيع. 

اقرأ التالي: أسعار صرف الدولار فى البنوك المصرية تحديث لحظي 

 

سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي QNB 

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك قطر الوطني الأهلي QNB حوالي 50.88 جنيهًا للشراء و50.98 جنيهًا للبيع. 

 

اقرأ التالي: الدولار وصل لكام فى البنك المركزي بتعاملات اليوم

 

اسعار الدولار اليوم 
اسعار الدولار اليوم 

 

الدولار الأمريكي العملة المسيطرة على الاحتياطات النقدية عالميًّا

 

الدولار الأمريكي يعد العملة المسيطرة على الاحتياطات النقدية في العالم، والأكثر استخدامًا في المعاملات الدولية، حتى إن دولًا عدة خارج الولايات المتحدة تتخذه كعملة رسمية لها، فيما تحتل "العملة الخضراء" في غيرها مكانة شعبية وفق ما يعرف بـ de facto currency.

 

الدولار 
الدولار اليوم

 

اقرأ التالي: ارتفاع كبير في سعر الدولار بختام تعاملات اليوم 

 

الدولار الأمريكي العملة الرسمية في الولايات المتحدة

 

الدولار الأمريكي هو العملة الرسمية في الولايات المتحدة وصدر بموجب قانون الصك لعام 1792، وكان مساويًا للدولار الإسباني الفضي، ومنقسمًا إلى 100 سنت، ورخّص القانون صك عملات مقوّمة بالدولارات والسنتات تصدر الأوراق النقدية الأمريكية بهيئة أوراق الاحتياطي المركزي، ويسمّيها الناس “خضراء الظهور” لأن لون ظهورها كان تاريخيًّا يغلب عليه اللون الأخضر، كما يتولى نظام الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة إدارة السياسة النقدية، وهو بمنزلة المصرف المركزي الخاص بالبلاد. 

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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