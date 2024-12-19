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لم يشهدها منذ شهر، زلزال في سعر الذهب اليوم بعد ساعات من خفض الفائدة الأمريكية - أخبار كلمتك

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لم يشهدها منذ شهر، زلزال في سعر الذهب اليوم بعد ساعات من خفض الفائدة الأمريكية - أخبار كلمتك

لم يشهدها منذ شهر، زلزال في سعر الذهب اليوم بعد ساعات من خفض الفائدة الأمريكية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 19 ديسمبر 2024 05:35 صباحاً - هبط الذهب أكثر من اثنين بالمئة إلى أدنى مستوى في شهر عقب قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) خفض أسعار الفائدة كما كان متوقعًا وذلك بعدما أشار البنك إلى أنه سيعمل على إبطاء وتيرة انخفاض تكاليف الاقتراض، مما عزز الدولار وعوائد السندات.

 

بورصة الذهب اليوم

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 2.1 بالمئة إلى 2589.91 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 20:56 بتوقيت جرينتش، وهو أدنى مستوى له منذ 18 نوفمبر.

وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 2653.30 دولار.

خفض أسعار الفائدة

وقال تاي وونج، وهو متعامل مستقل في المعادن «الأسواق تتسلق جدار القلق عند الإغلاق مع إشارة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول إلى فترة من خفض أبطأ لأسعار الفائدة وسط توقعات بمزيد من الارتفاع في التضخم. تكتسب بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية في وقت لاحق من هذا الأسبوع الآن أهمية أكبر».

وأصدر الاحتياطي الاتحادي توقعات جديدة تدعو إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية مرتين في العام المقبل وسط ارتفاع التضخم.

وقال باول إن صناع السياسات في البنك يريدون رؤية تقدم أكبر في خفض التضخم أثناء النظر إلى مسار خفض أسعار الفائدة في المستقبل.

 

مؤشر الدولار

وقفز مؤشر الدولار بأكثر من واحد بالمئة إلى أعلى مستوى في عامين، مما يجعل الذهب أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى، في حين بلغت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات أعلى مستوى في أربعة أسابيع.

وسيترقب المتعاملون الآن بيانات رئيسية عن الناتج المحلي الإجمالي والتضخم في الولايات المتحدة من المقرر صدورها في الأيام القليلة المقبلة وقد يكون لها تأثير أكبر في صياغة السياسات النقدية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 3.5 بالمئة إلى 29.45 دولار للأوقية، وهبط البلاتين اثنين بالمئة إلى 919.25 دولار، وهوى البلاديوم ثلاثة بالمئة إلى 906.88 دولار.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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