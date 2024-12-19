الرئيس الفلسطيني: يجب الحفاظ على الوضع التاريخي للقدس وحماية المقدسات - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 19 ديسمبر 2024 04:24 مساءً - شدد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس أبو مازن، على ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي للقدس الشرقية، وحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية من الانتهاكات الإسرائيلية.

وقال أبو مازن، خلال كلمته في الجلسة الخاصة بدعم فلسطين ولبنان، على هامش قمة الدول الثماني النامية المنعقدة بالعاصمة الإدارية الجديدة: «نؤكد حرص دول المنظمة على مساندتنا في مواجهة العدوان الإسرائيلي، لذلك نطالب بوقف إطلاق النار وإنهاء الحرب في غزة تماشيًا مع قرار مجلس الأمن رقم 2735.

وأضاف الرئيس الفلسطيني: «يجب إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967، لأن الاحتلال يواصل انتهاكاته بحق الشعب الفلسطيني والعالم مطالب بالتعامل بمعيار واحد للعدالة».