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العراق يسلم 1905 جنود سوريين لدمشق - أخبار كلمتك

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القاهرة - أماني محمد - الخميس 19 ديسمبر 2024 06:05 مساءً - أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، في بيان اليوم الخميس، إعادة 1905 من الضباط والمنتسبين السوريين وتسليمهم إلى الجانب السوري.

العراق يعيد مئات الجنود السوريين إلى دمشق 

وجاء في بيان خلية الإعلام الأمني في العراق:" أنه تم إعادة 36 سوريا أمس من العاملين في منفذ البو كمال إلى بلادهم بناء على طلبهم".

دخول فصائل المعارضة السورية إلى العاصمة

وفي وقت سابق، وعقب سقوط نظام بشار الأسد، عقب دخول فصائل المعارضة السورية إلى العاصمة دمشق، فر مئات الجنود السوريين إلى العراق.

وفي الـ 7 من شهر ديسمبر الجاري ذكرت  وكالة الأنباء العراقية، أن بغداد استقبلت أكثر من ألف جندي من الجيش السوري عبر معبر القائم في محافظة الأنبار.

العراق يستقبل ألف جندي سوري عبر معبر القائم 

و قال مسئولون محليون ومصادر أمنية،  إن عشرات من  الجنود السوريين دخلوا العراق عبر معبر القائم الحدودي بالتنسيق مع القوات العراقية، بحسب ما أوردته رويترز.

وقالت وسائل إعلام عراقية محلية: إن السلطات سمحت لأكثر من 1500 جندي وضابط سوري بالدخول إلى الأراضي العراقية عبر معبر القائم الحدودي. 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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