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الولايات المتحدة تكشف عن شروطها للاعتراف بالسلطة الجديدة في سوريا - أخبار كلمتك

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الولايات المتحدة تكشف عن شروطها للاعتراف بالسلطة الجديدة في سوريا - أخبار كلمتك

الولايات المتحدة تكشف عن شروطها للاعتراف بالسلطة الجديدة في سوريا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 19 ديسمبر 2024 06:45 مساءً - كشف وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن شروط بلاده لتقديم الدعم لسوريا خلال الفترة المقبلة، حيث نقلت شبكة إن بي سي، في تقرير لها اليوم الخميس، قوله: لكي تحظى سلطة سوريا الجديدة بالدعم عليها أن تؤكد أنها شاملة وغير طائفية ولا تدعم الإرهاب.

شروط أمريكا للاعتراف بسلطة سوريا الجديدة 

وقال أنتوني بلينكن في حديثه مع شبكة إن بي سي "إن الجولاني قال أشياء إيجابية للغاية لكن السؤال الحقيقي هو ما الذي سيفعله على الأرض".

وفي وقت سابق طالب الرئيس الأمريكى المنتخب، دونالد ترامب، من إدارة الرئيس المنتهية ولايته، جو بايدن، التمهل فى إزالة هيئة تحرير الشام وقائدها أحمد الشرع المعروف بـ الجولاني، من قوائم الإرهاب الأمريكية، وفق ما أفادت مصادر قريبة الصلة من البيت الأبيض.

إدراج هيئة تحرير الشام على قائمة الكيانات الإرهابية

وكانت الأمم المتحدة أدرجت هيئة تحرير الشام والعديد من قادتها، بمن فيهم أحمد الشرع، في قائمة الكيانات الإرهابية بموجب نظام العقوبات الذي تم إنشاؤه في الأصل بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1267 "والذي عززه القراران 1989 و2253"، ويستهدف الأفراد والمنظمات المرتبطة بتنظيم القاعدة.

أمريكا تصنف تحرير الشام كمنظمة إرهابية أجنبية

وصنفت الولايات المتحدة هيئة تحرير الشام كمنظمة إرهابية أجنبية عام 2018، مما أدى إلى مجموعة منفصلة من العقوبات والقيود القانونية، من أهمها أن أي شخص يقدم عن قصد دعما ماديا أو موارد لمنظمة إرهابية أجنبية معينة أو يحاول أن يتآمر للقيام بذلك، يخضع للملاحقة الجنائية بموجب قوانين تقديم الدعم المادي للإرهاب.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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