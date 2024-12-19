تحذيرات من رياح متغيرة تشهدها عدة محافظات يوم الجمعة - أخبار كلمتك

تحذيرات من رياح متغيرة تشهدها عدة محافظات يوم الجمعة - أخبار كلمتك

توقف عمليات إغلاق المحلات التجارية لهذا السبب - أخبار كلمتك

توقف عمليات إغلاق المحلات التجارية لهذا السبب - أخبار كلمتك

طارق صالح: اليمن لن ينهض إلا بعودة جماعة الحوثي إلى هذا الامر - أخبار كلمتك

طارق صالح: اليمن لن ينهض إلا بعودة جماعة الحوثي إلى هذا الامر - أخبار كلمتك

لمدة 5 سنوات.. وزارة الثقافة تحصل على حق الانتفاع لـ أرض «سيمبوزيوم أسوان» - أخبار كلمتك

لمدة 5 سنوات.. وزارة الثقافة تحصل على حق الانتفاع لـ أرض «سيمبوزيوم أسوان» - أخبار كلمتك

فعالية تدريبية لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة كفرالشيخ بالتعاون مع «القومي للمرأة» - أخبار كلمتك

فعالية تدريبية لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة كفرالشيخ بالتعاون مع «القومي للمرأة» - أخبار كلمتك

الرئيس السيسي يعلن انتهاء أعمال القمة الـ11 لمنظمة الدول الثماني النامية - أخبار كلمتك

الرئيس السيسي يعلن انتهاء أعمال القمة الـ11 لمنظمة الدول الثماني النامية - أخبار كلمتك

مجلس إدارة غرفة الجيزة التجارية يعتمد الميزانية التقديرية لعام 2025 - أخبار كلمتك

مجلس إدارة غرفة الجيزة التجارية يعتمد الميزانية التقديرية لعام 2025 - أخبار كلمتك

الأهلي يكثف مفاوضاته مع نيس لحسم صفقة محمد عبد المنعم - أخبار كلمتك

الأهلي يكثف مفاوضاته مع نيس لحسم صفقة محمد عبد المنعم - أخبار كلمتك

دعم سوريا وفلسطين وإعادة إعمار لبنان، رسائل السيسي في جلسة أوضاع غزة وبيروت - أخبار كلمتك

دعم سوريا وفلسطين وإعادة إعمار لبنان، رسائل السيسي في جلسة أوضاع غزة وبيروت - أخبار كلمتك

غرفة شركات السياحة تعلن تفاصيل عقود الطوافة لحجاج 5 نجوم بمني وعرفات - أخبار كلمتك

غرفة شركات السياحة تعلن تفاصيل عقود الطوافة لحجاج 5 نجوم بمني وعرفات - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار العالم

جيش الاحتلال يعلن اعتراض هدف جوي في منطقة البحر المتوسط - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
جيش الاحتلال يعلن اعتراض هدف جوي في منطقة البحر المتوسط - أخبار كلمتك

جيش الاحتلال يعلن اعتراض هدف جوي في منطقة البحر المتوسط - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 19 ديسمبر 2024 05:28 مساءً - أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في بيان اليوم الخميس، عن اعتراض هدف جوي في منطقة البحر الأبيض المتوسط قبل دخوله إلى أراضي إسرائيل.

جيش الاحتلال يتصدى لصاروخ فوق البحر المتوسط 

وقال أدرعي في بيان مقتضب عبر قناته على "تلجرام": "اعترض سلاح الجو قبل قليل هدفا جويا مشبوها في منطقة البحر المتوسط، وقد تم اعتراض الهدف قبل دخوله إلى أراضي الدولة".

وفي وقت سابق فجر الخميس، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن سقوط صاروخ في رمات غان وسط إسرائيل وقال في بيان: "بعد تحقيق أولي في سلاح الجو وفحص النتائج في موقع سقوط الصاروخ في المدرسة في رمات غان، يبدو أن الحديث يدور على الأرجح حول اعتراض جزئي للصاروخ الذي أُطلق صباح اليوم من اليمن، وقد تبين أن رأس الصاروخ هو الجزء الذي انفجر وتسبب بالأضرار".

العدوان الإسرائيلي على اليمن 

وفي المقابل، شن سلاح الجو الإسرائيلي هجوما واسعا قبيل فجر، على منشآت في صنعاء والحديدة في اليمن، لكن هذا الهجوم لم يكن ردا على الصاروخ الذي أطلقه الحوثيون قبل ذلك بوقت قصير، إذ إن مهاجمة أهداف في اليمن تم بعد استعدادات إسرائيلية لفترة طويلة.

واعتبر رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية السابق، تَمير هايمان، أن الهجوم في اليمن كان "رد فعل جديرًا ويشكل تصعيدا في الرد من جانب إسرائيل على إطلاق الحوثيين للصواريخ"، لكنه أشار إلى أن "هذا الهجوم ليس كافيا من أجل تغيير الواقع".

وتفيد التقديرات في إسرائيل بأن الدمار الكبير الذي لحق بمدرسة في مدينة رمات غان، كان نتيجة سقوط الرأس الحربي للصاروخ الذي أطلقه الحوثيون، وليس كما ادعى الجيش الإسرائيلي، نتيجة سقوط شظايا صاروخ الاعتراض لمنظومة "حيتس".

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

إخترنا لك

بلينكن يكشف شرط محمد بن سلمان لتطبيع السعودية مع إسرائيل - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق