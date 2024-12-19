مشاهير العرب - برنامج «شكرا مليون».. النيابة تنهي أزمة الفنانة هالة صدقي ومساعدتها - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 19 ديسمبر 2024 06:16 مساءً - قررت جهات التحقيق بنيابة الشيخ زايد الجزئية بالجيزة، برئاسة المستشار إيهاب العوضي، حفظ البلاغ المُقدم من مساعدة الفنانة هالة صدقي ـ السابقة ـ "حسنة"، ضد الفنانة والتى تتهمها فيها بالنصب وخيانة الأمانة والاستيلاء على مبلغ مالي 150 ألف ريال سعودي، لعدم كفاية الدليل في الواقعة.

وكانت نيابة الجيزة الكلية، استمعت لأقوال "حسنة" المساعدة في البلاغ المقدم ضدها من الفنانة هالة صدقي، إذ أمرت جهات التحقيق عقب الانتهاء من سماع أقوالها، بإخلاء سبيلها.

و شهدت مواقع السوشيال ميديا خلال الأيام الماضية أزمة جديدة تتعلق بالفنانة هالة صدقي، بعد تقدم مصطفى رمضان، المحامي الموكل عن حسناء عبد الغني، المساعدة السابقة للفنانة، ببلاغ رسمي ضدها إلى نيابات السادس من أكتوبر.

يتهم البلاغ الفنانة هالة صدقي، بسبب استيلائها على مبلغ مالي قدره 150 ألف ريال سعودي، الذي كان من المفترض أن تحصل عليه المساعدة ضمن مكافأة من أحد البرامج التلفزيونية.

تفاصيل البلاغ ضد الفنانة هالة صدقي

في البلاغ، أكد المحامي مصطفى رمضان أن موكلته حسناء عبد الغني تعرضت لعملية نصب من قبل الفنانة هالة صدقي، حيث أبلغتها بأنها ستحصل على المبلغ المذكور بعد مشاركتها معها في برنامج «شكراً مليون»، الذي يُعرض على التلفزيون السعودي، ولكن بعد الانتهاء من التصوير، قيل لها إن هذا المبلغ ليس حقيقياً وأنه جزء من الديكور، وتم إعطاؤها فقط 50 ألف جنيه مصري.

فكرة برنامج «شكراً مليون» والفنانة هالة صدقي

برنامج «شكراً مليون» يعتمد على فكرة إنسانية تقوم بإشراك مشاهير من مختلف أنحاء الوطن العربي في أعمال خيرية، حيث يتم منح الضيف مبلغ 150 ألف ريال سعودي، والذي يقوم الضيف بإهدائه لشخص آخر أثر في حياته، كنوع من الامتنان. وبحسب قواعد البرنامج، يتعين على الشخص المستفيد أن يتبرع بمبلغ 50 ألف ريال من القيمة الإجمالية لشخص آخر أثر في حياته أيضاً، ليكون الأمر بمثابة سلسلة من العطاء.

تصريحات حسناء عبد الغني

في لقاء تلفزيوني حديث، فجرت حسناء، المساعدة السابقة لـ هالة صدقي، مفاجأة كبيرة، حيث أكدت أنها كانت تتوقع الحصول على المبلغ الكامل، كما وعدتها هالة، بشرط التبرع بجزء صغير منه لمساعدة شخص آخر. ولكن بعد التصوير، تم إبلاغها بأن الأموال ليست حقيقية وأنها مجرد عنصر تمثيلي في الحلقة.

وأضافت حسناء أنها حاولت التواصل مع الفنانة أكثر من مرة، لكنها لم تتلق ردًا، الأمر الذي أدى إلى قطع العلاقة بينها وبين الفنانة، وتسبب لها في مشاكل عائلية كبيرة.

موقف الشركة المنتجة

من جانبها، أكدت الشركة المنتجة للبرنامج أنها قامت بتصوير الحلقة بشكل طبيعي، وأنه بعد الانتهاء من التصوير تم تحويل مبلغ 150 ألف ريال سعودي إلى حساب الفنانة هالة صدقي، وذلك لأن المساعدة حسناء عبد الغني لا تمتلك حساباً بنكياً.

وأضافت الشركة أنها لا تعلم شيئاً عن التصريحات التي أدلت بها المساعدة حول الأموال أو عن ادعائها بأن المبلغ كان مخصصاً للتبرع لمستشفى خيري في أسوان.