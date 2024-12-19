مشاهير العرب - مدحت العدل بعد حفل تكريم محمد رحيم: «ستظل ألحانه وأعماله مصدر إلهام للأجيال القادمة» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 19 ديسمبر 2024 06:16 مساءً - أعرب السيناريست مدحت العدل، عبر حسابه الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» عن سعادته بفعاليات حفل تكريم الملحن الراحل محد رحيم، اليوم الخميس، والذي أقيم أمس الأربعاء بدار ألأوبرا المصرية بحضور عدد كبير من نجوم الفن.

وشارك مدحت العدل، لقطات عبر حسابه على «إنستجرام» صورة من فعاليات حفل تكريم محمد رحيم، قائلا: «كان من دواعي سروري أن أكون عضواً في حفل تكريم الموسيقار الراحل محمد رحيم».

وأضاف مدحت العدل، أن الحفل أقيم على المسرح الكبير بدار الأوبرا، وتميز من جمعية المؤلفين تسعة والناشرين وبرعاية وزارة الثقافة، مضيفا شكرا لكل من حضر وحضرنا في هذه الاحتفالية التي ستحتفلنا فيها بإرثه العالمي، ستظل ألحانه وأعماله مصدر إلهام الأجيال القادمة في عالم الموسيقى العربية».

أبرز مشاهد حفل تكريم محمد رحيم

وانطلق حفل تكريم الملحن الراحل محمد رحيم، بدار الأوبرا المصرية، أمس الأربعاء، على المسرح الكبير، والذي شهد حضور عدد كبير من نجوم الفن، بإلإضافة إلى، مشاركة عدد كبير من الفنانين الذي تعاون معهم لإحياء الحفل، من ضمنهم، الفنان تامر حسني، والفنان محمد ثروت، والفنانة سوما، ولطيفة.

ومن ناحية آخرى، قدم تامر حسني، باقة من أفضل أعماله الغنائية بالحفل، وذلك بمشاركة ابنته ماس، الذي حرص على إظهار موهبتها الغنائية.

وفاة محمد رحيم

توفي الملحن محمد رحيم، في 23 نوفمبر الماضي، بعد تعرضه لأزمة صحية.

محمد رحيم يطمئن جمهوره على حالته الصحية

وقبل وفاته، تعرض محمد رحيم لذبحة صدرية دخل على إثرها المستشفى، لتركيب دعامات وإجراء قسطرة في القلب، وبعد إجراء العملية، خرج من المستشفى، وطمأن جمهوره ومتابعيه على حالته الصحية، من خلال مقطع فيديو عبر حسابه بموقع «فيسبوك»، قائلًا: «بطمنكم علي والحمد لله، أجريت عملية بسيطة (قسطرة)، وبقيت زي الفل، وربنا شفاني وعدت على خير، الحمد لله، ربنا ما يحرمني منكم أبدًا.. وكل الناس تطمئن، الحمد لله»، إلا أنه تعرض لأزمة صحية جديدة في الساعات الماضية، ليفارق الحياة.