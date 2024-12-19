مشاهير العرب - بعد عرضه بمهرجان أيام قرطاج السينمائية.. تعرف على قصة الفيلم القصير «روج» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 19 ديسمبر 2024 09:11 مساءً - شهد العرض العالمي الأول للفيلم القصير «روج»، الذي انطلق اليوم ضمن فعاليات مهرجان أيام قرطاج السينمائية حضور جماهيري كبير.

الفيلم القصير «روج»، من إخراج المخرجة السعودية سماهر موصلي، ودارت أحداث الفيلم حوال المذيعة السعودية «دانا»، التي تواجه أزمة مفاجئة في عيد ميلادها التاسع والثلاثين، حين تكتشف أن عامًا واحدًا فقط يفصلها عن فقدان وظيفتها، وتتابع الأحداث وتقرر «دانا» الخضوع لجراحة تجميلية في محاولة منها لإنقاذ مسيرتها المهنية، لكن سرعان ما تجد نفسها في مواجهة تبعات هذا القرار الذي يغير مسار حياتها بالكامل.

ويهدف فيلم «روج» إلى رصد تأثير صناعة التجميل في السعودية والضغوط النفسية والاجتماعية التي تفرضها على النساء، حيث أصبحت هذه الظاهرة تشكل مصدر قلق متزايد، ليس فقط داخل المملكة، بل في مختلف أنحاء العالم، فضلا عن تسليط الضوء على المعاناة النفسية والصراعات الداخلية التي تعيشها النساء تحت وطأة هذه التوقعات الاجتماعية، ما يجعل الفيلم صرخة فنية ضد القوالب النمطية وضغوط المجتمع.

عرض فيلم «البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو» بمهرجان «قرطاج»

كما شهدت فعاليات مهرجان أيام قرطاج السينمائية، عرض فيلم «البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو» الذي رفع شعار كامل العدد.

قصة فيلم «البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو»

دارت قصة فيلم «البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو»، في إطار درامي حول حسن الشاب الثلاثينى الذى يعيد اكتشاف نفسه مرة أخرى ويضطر لمواجهة مخاوف ماضيه خلال رحلته لإنقاذ كلبه وصديقه الوحيد «رامبو» من مصير مجهول بعدما تورط في حادث خطير دون ذنب، ليصبح بين ليلة وضحاها مطاردًا من قبل كارم، جار حسن، وجميع أهالي الحي.

أبطال فيلم «البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو»

وشارك في بطولة الفيلم عدد من الفنانين منهم: عصام عمر، وركين سعد، سماء إبراهيم، وأحمد بهاء، بالإضافة لعدد من الوجوه الشابة وضيوف الشرف، والعمل من إخراج خالد منصور.

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