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مشاهير العرب - مسلسلات رمضان 2025.. جوري بكر تواصل الترويج لـ «سيد الناس» بهذه الطريقة (صورة) - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - مسلسلات رمضان 2025.. جوري بكر تواصل الترويج لـ «سيد الناس» بهذه الطريقة (صورة) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - مسلسلات رمضان 2025.. جوري بكر تواصل الترويج لـ «سيد الناس» بهذه الطريقة (صورة) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 19 ديسمبر 2024 09:11 مساءً - تواصل الفنانة جوري بكر، الترويج عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام»، لـ مسلسل «سيد الناس»، والذي سيعرض ضمن مسلسلات موسم رمضان 2025.

وشاركت جوري بكر، عبر حسابها على «إنستجرام»، صورة تجمعها بالفنان عمرو سعد، من كواليس تصوير مسلسل «سيد الناس»، وعلقت عليها: «سيد الناس، رمضان 2025.

تفاصيل مسلسل سيد الناس

مسلسل «سيد الناس»، يشارك في بطولته عدد من الفنانين منهم: عمرو سعد، إلهام شاهين، خالد الصاوي، محمد شاهين، طارق النهري، غادة عادل، وتواصل الشركة المنتجة ترشيح باقي الفنانين للمشاركة في بطولة العمل، خلال الأسابيع المقبلة، استعدادا لتصوير أول المشاهد في النصف الثاني من شهر نوفمبر المقبل، والعمل من إخراج محمد سامي، وتأليف خالد صلاح، وإنتاج صادق الصباح.

وتدور أحداث مسلسل «سيد الناس» في إطار تشويقي بإحدى قرى الصعيد حيث يظهر عمرو سعد، يعمل على نصرة المظلوم بعدما يواجه العديد من التحديات، لتتصاعد الأحداث في هذا الإطار.

وفي وقت سابق، أعلن المخرج محمد سامي، إنشاء وحدة إخراج ثانية لـ مسلسل «سيد الناس» بطولة الفنان عمرو سعد، والمقرر عرضه ضمن موسم مسلسلات رمضان 2025.

وتم إنشاء وحدة الإخراج الثانية، لتصوير بعض المشاهد الخارجية من العمل، والتي لا يتواجد بها الأبطال تسهيلًا للانتهاء من تصوير أكبر عدد من مشاهد العمل.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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